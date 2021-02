Casillas le da el 'volante' a Rakitic y la tarea del gol a Borja

Iker Casillas suele ser una figura muy activa en las redes sociales, donde comparte algunas imágenes peculiares de su día a día, como esa al volante del coche fantástico que acompaña a esta noticia.

Al mismo tiempo, el ya exguardameta, también gusta interactuar con sus seguidores. Como no podía ser de otra forma, suele hacerlo hablando de fútbol. El de Móstoles sigue muy de cerca el mundo del balompié, en general, y a LaLiga, en particular. De ahí que en su cuenta de Twitter haya decidido compartir el once que ha elaborado para esta jornada en el Fantasy de LaLiga; una alineación en la que destacan un bético y un sevillista.

Y es que el internacional español, campeón del mundo y de Europa en dos ocasiones con España, ha dado el 'volante' de su equipo al sevillista Ivan Rakitic, mientras que la tarea del gol se la ha brindado al bético Borja Iglesias. No te pierdas el once de Casillas aquí.