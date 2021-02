El 'efecto Idrissi' llega al Ajax

Lo ha fichado (cedido) el Ajax con la seguridad de que le dará el desborde, el uno contra uno, las asistencias y los goles por los que lo reclutó Monchi para el Sevilla F.C., y el 'efecto Idrissi' ha llegado al conjunto holandés, que ayer perdía 1-0 ante el Lille cuando el extremo entró al campo en los últimos ocho minutos y logró remontar 1-2, dejando casi certificado el pase en los octavos de final de la Europa League.





???? | Timothy Weah Former Celtic loanee Timothy Weah has put his Lille side in front against Dutch champions Ajax. The 20 year old capitalises on a poor error in the Ajax defence. pic.twitter.com/lBhpCa6no9

In his first appearance since it was announced that he would be leaving Ajax, Brian Brobbey scores an 89th-minute winner to beat Ligue 1 leaders Lille in France.



The 19-year-old striker will be sorely missed in Amsterdam.#NXGN pic.twitter.com/0FkvnZOWxZ