Monchi: "Intentando no hacer mucho ruido, pero ya estamos trabajando para el verano"

Durante su densa entrevista con ESTADIO Deportivo, Monchi, director deportivo del Sevilla FC, también fue cuestionado sobre el mercado de verano y los movimientos que la dirección deportiva blanquirroja ya haya iniciado con vistas a la próxima temporada. Algo sobre lo que, lógicamente, no quiso mojarse en el exceso.

Pese a ello, el de San Fernando dejó claro que ya están manos a la obra en su deseo de reforzar la buena plantilla que ya hay en Nervión. "Ya estamos trabajando en el mercado de verano. Ya tenemos el Excel encendido, borrando y cambiando; esto no para. Tenemos que tener un ojo en el día a día. Y sabéis lo obsesionado que soy yo con el día a día. Intento estar volcado en todos los partidos, pero el trabajo no para. Desde el silencio, desde la tranquilidad; intentando no hacer mucho ruido, pero trabajando. Porque ésta es mi forma de entender esto. Creo que era Radomir Antic quien decía que los fichajes hay que hacerlos en marzo o abril. Al menos tenerlos claro. Nosotros estamos ya trabajando y, afortunadamente, sobre la base de una plantilla magnífica y con escasas necesidades. Pocos retoques, pues la base está hecha", argumenta Monchi.

Más dudas, en cambio, tiene el director deportivo del Sevilla FC sobre el mercado que se acabará encontrando, fuertemente marcado por la pandemia y sus consecuencias económicas: "Ahora mismo es una de las dudas que hay. Pues el mercado no depende de nosotros. Va a depender mucho de hacia dónde tire la pandemia. Si se normaliza un poco y el público vuelve a los campos y la gente empieza a mirar el futuro con más optimismo... Auguro que habrá algo más de movimiento. Obviamente, no va a ser un mercado como los de antaño, porque para eso queda todavía tiempo. La mueca que ha dejado a nivel económico en la mayoría de los campeonatos y de clubes es tremenda. El daño paralelo al sanitario y a todos los niveles de la vida, es brutal a nivel económico y eso tiene que pasar cuenta. No creo que haya una recuperación total a nivel económico, lo que sí creo es que haya, quizá, un atisbo de optimismo y eso a veces te lleva a hacer cosas que no harías en otros condicionantes. Pese a ello, aún quedan varios mercados para recuperar la normalidad pues la vida en sí no la ha recuperado".

Por todo ello, se resiste Monchi a reconocer que tenga ya alguna operación avanzada: "No. Aún hay mucho trabajo; hay tiempo. El trabajo de la dirección deportiva a día de hoy es el de ir recopilando datos. Ir concretando análisis y estudios. Ahora estamos en la fase que llamo 'Fútbol neto', en la que empezamos a seleccionar nombres en todas las posiciones, por ser precavidos. Ahora mismo no hay nada concreto ni mucho menos".

Junto a las incorporaciones, también fue cuestionado Monchi por las posibles salidas y los ingresos presupuestados en ventas durante la pasada junta; nada más y nada menos que casi 43 millones de euros. O lo que es lo mismo, como mínimo una gran venta: "También se presupuestó una clasificación Champions que quizá acaba siendo mejor. Las ventas en el Sevilla FC se hacen en función de los ingresos. Si a final de temporada son mejores que los presupuestados, pues el nivel de plusvalías a generar será menor. Si no, pues tendremos que hacer como siempre hemos hecho. Es algo que a mí no me preocupa nada; cero. Hay otras cosas del día a día que me ocupan más".

En relación a las ventas, también fue cuestionado por el futuro de En-Nesyri, por el que el Sevilla FC recibió una oferta de la Premier el pasado enero: "Nosotros, por respeto, lo único que hemos hecho es responder negativamente de manera rápida y súbita a una oferta por escrito que nos llegó. Ni nosotros, ni el jugador teníamos interés de aceptar ninguna salida en este mercado. Youssef es un jugador que aún tiene mucho margen de crecimiento. Nos está dando mucho ya pero aún puede seguir creciendo. Él está contento aquí y nosotros estamos muy satisfechos".

Cuánto vale ahora En-Nesyri, que se ha destapado como gran goleador en este inicio de 2021, es otra de las cuestiones que más ocupa al sevillismo, aunque Monchi está tranquilo: "No es algo que me preocupe cuánto vale. Me preocupa que de la mano de Julen y su cuerpo técnico está mejorando. Estamos hablando de un chico que tiene 23 años y que tiene unas condiciones importantes. Muchas de ellas se pueden pulir más y dar aún más brillo. Por lo que estamos satisfechos con su rendimiento".

- ¿Luchar por LaLiga?: "Yo creo que hay que tener los pies en el suelo y el Sevilla FC, ya lo hemos dicho muchas veces, tiene que primero consolidarse en los puestos Champions; ser un asiduo en la competición y repetir de manera continua la clasificación, que ya eso no es fácil. Estamos viendo que hay rivales que son muy complicados y que tienen los mismos objetivos. Una vez que ya seamos capaces de eso, que insisto, no es fácil y aún no lo hemos conseguido, pues ya veremos. Nuestro presupuesto es muy inferior al de los equipos que tienen como objetivo ineludible el pelear por LaLiga. Lo primero que tendremos que hacer es acercarnos a nivel económico a esos equipos para poder remotamente plantearnos otros objetivos. No podemos perder el norte. Nunca ha sido este club de subir los escalones de dos en dos o de tres en tres, y siempre consolidando la subida, como los buenos alpinistas. Ahora estamos en una fase de consolidar la subida. Para llegar a la cima todavía hay margen, tenemos que ir consolidando los pasos. Estamos en un momento en el que acercándonos a la cima, aún nos queda recorrido y travesía".

- La Champions: "Me ocupa y preocupa intentar instalarnos en algo que el Sevilla FC, a pesar de ser el más exitoso de la historia, no ha conseguido. Por tanto vamos a intentar conseguir otros objetivos importantes antes de aspirar a lo máximo. El Atlético de Madrid no aspira a luchar LaLiga de repente... No sé cuántas clasificaciones Champions consecutivas lleva; quizá son siete u ocho. Eso es lo que le ha permitido comprar a un jugador de 120 millones de euros o de 180; no sé cuánto le habrá costado Joao Félix. O tener a Luis Suárez en la plantilla. Eso es un mérito inmenso del Atlético de Madrid, algo que nosotros tenemos que intentar conseguir también. Y a partir de ahí, permitirme que use de nuevo el símil con el alpinismo, cuando tengamos el campamento base instalado cerca de la cima, ya veremos si tenemos que seguir subiendo".