Marchena: "Hay que cuidar a Bryan Gil; no podemos marearlo"

"Estamos muy orgullosos que la cantera sevillista sea reconocida. Que nuestros jugadores sean protagonistas en Primera y en Segunda es fruto del trabajo de muchas personas. Estamos reconfortados de los Bryan Gil, Pozo... Por ejemplo este año en el Sevilla Atlético hemos realizado movimientos para que sea un equipo muy joven, el más joven de toda la Segunda B... Juveniles con recorrido ya están jugando en Segunda B", ha declarado Carlos Marchena, enlace entre los equipos del Sevilla FC y su dirección deportiva, en una entrevista concedida a Marca.

El otrora internacional se queda con "Bryan Gil, por el crecimiento que ha tenido este año". "Lo hemos parido aquí y nos vemos muy representados todos los sevillistas. A mí me encanta. El fútbol español tiene mucho talento, pero no hay que volverse locos con Bryan, no podemos marearlo. Hay que cuidarlo y hacerle buen clima para no cargarnos al Bryan Gil persona, que será clave para que el Bryan Gil jugador llegue muy lejos", añade.

Marchena cree que ha habido un salto muy significado desde su época en cuanto a la canterano nervionense: "Lo que cambian son las circunstancias del primer equipo. La situación era precaria en mi época. Salían jugadores por obligación casi más que por talento. Ahora tenemos recursos y el club invierte en cantera para estar preparados de cara al futuro. Si no llega el chaval, es porque está brillante el primer equipo y no los necesita, no por otra cosa. Esta temporada tenemos a seis jugadores cedidos en Segunda... Bryan Gil, Carlos Fernández, que se marchó a la Real Sociedad... Está todo funcionando bien.

El Deportivo y la selección

Preguntado sobre la posibilidad de trabajar algún día en el Deportivo o la selección española, Marchena dice que no se ve por el momento abandonando el Sevilla FC. "No me llamó nadie (del Deportivo). Pero saben todos que en el Sevilla me siento muy bien. Soy una pieza importante de un proyecto potente. Tengo un feeling muy bueno con la Federación. La selección me llama asiduamente y ellos están a gusto conmigo y les gustaría que trabajase con ellos. Seguro que al final nos encontraremos".