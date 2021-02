Frenazo a la leyenda que Alves comenzó en el Sevilla FC

A sus 37 años, Daniel Alves sigue siendo pieza básica en el Sao Paulo, ahora como mediocentro ofensivo. Pero con el regreso a su país, el que fuese lateral diestro sevillista ha visto frenada una espectacular secuencia de éxitos que le ha llevado a ser el futbolista más laureado de la historia, con 42 títulos oficiales a lo largo de su carrera.

Antes de aterrizar en Nervión, el futbolista nacido en Juazeiro ya había levantado con el Bahía un Campeonato Baiano (2001) y 2 Copas do Nordeste (2001 y 2002), además de un Sudamericano sub 20. Pero fue en el Sevilla FC donde su leyenda comenzó a relucir, al convertirse en pieza clave del aquel equipo que en apenas 15 meses conquistó dos Copas de la UEFA, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España.

Luego, su palmarés se hizo más brillante si cabe en el FC Barcelona, con el que ganó seis Ligas o tres Champions, y siguió ganando títulos allá por donde iba, pasando por Juventus y PSG, hasta llegar al Sao Paulo.

Sin opciones ya en el Brasileirao, que por la pandemia fue prorrogado hasta febrero de 2021, y tras no haber conquistado ninguna de las otras competiciones en las que ha participado desde su llegada (Paulistão, Copa Brasileña, Copa Libertadores y Copa Sudamericana), Alves no abrirá esta su vitrina particular por vez primera en 16 años. Con contrato hasta diciembre de 2022 con el club paulista, a buen seguro que ya piensa en resarcirse.