Lopetegui: "No he visto el gol de Haaland, lo único que me interesa es Osasuna". SFC.

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla Fútbol Club, ha comparecido en rueda de prensa tras finalizar el entrenamiento de este domingo en la ciudad deportiva nervionense donde ha preparado el choque ante Osasuna, su única preocupación hoy en día. "De matemáticas no voy a hablar, lo único que me interesa es Osasuna, eso es lo que requiere toda mi atencion, el resto no me quita energía. Estamos concentrados en el rival de mañana que insistó será muy difícil, en un campo muy difícil de conquistar. Vamos con la sana intención de ser capaces de competir bien y tener un equipo concentrado y preparado para la exigencia del rival y ser capaces de imponer nuestro juego", ha explicado el preparador blanquirrojo.

Sobre cómo llega el equipo al choque tras la derrota en Champions, el vasco ha comentado: "Llegamos como hay que llegar a un partido de Liga, con la máxima ilusión, es la competición más importante, te exige 38 partidos al máximo nivel, Osasuna llega en una racha ascendente, es un equipo que está en una tendencia muy buena y con buenas sensaciones, sabe cómo atacar, pueden jugar con un 4-4-2 con Budimir y Calleri en punta, que son muy fuertes, pero también con un punta y tres centrocampistas por dentro, en cualquier caso son fuertes y nos van a obligar a hacer un partido muy al límite en todas las situaciones, es un rival muy exigente"

Koundé llega a tiempo: "Ha entrenado con normalidad, tenía un problemilla pero está disponible como el resto de compañeros. Las bajas son Acuña y Ocampos".

Pueden entrar Óliver y Óscar: "La alineación la diremos mañana, veremos quién jeuga y quién está para ayudar más tarde. Ahora tenemos cinco cambios que pueden ser definitivos y esa es la realidad, pero la alineación la diremos mañana".

Cómo está el equipo física y anímicamente: "El equipo está bien, con ilusión y ambición como en cada partido de LaLiga, el equipo tiene ilusion y vamos con la sana intención de superar al rival, un rival que nos va a exigir mucho"

Diferencias entre el arbitraje en Europa y en LaLiga: "Es cierto que en Europa hay determinados partidos donde el listón se pone muy arriba y hay que adaptars a eso, cada árbitro interpreta a su manera las acciones, por eso tenemos que adaptarno a ese listón y subir la frecuencia porque si no te quedas atrás. Sería bueno que la interpretación fuera la misma pero no es sencillo porque depende del árbitro y a veces las reglas son un poco laxas".

Ni mira al líder ni vio el gol de Haaland ante el Schalke: "No he visto nada del gol de Haaland, estoy centrado en Osasuna, es lo único que me interesa. Las cuentas siempre se hacen al final, los objetivos están claros y hay que ser capaces de llegar a esos partidos finales con la posibilidad de llegar al objetivo, vamos paso a paso en lo que nos ocupa y nos preocupa".