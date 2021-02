El ranking en valor de mercado de los equipos Champions: la pendiente que quiere escalar Monchi

Obviamente, la Copa del Rey, donde el Sevilla FC se encuentra a un solo paso de una nueva final, ilusiona sobremanera en Nervión, donde tampoco se pierde la esperanza de la remontada ante el Borussia Dortmund en otra doble cita que había despertado grandes expectativas. Pero en el seno del club blanquirrojo, nadie quiere despistes en LaLiga, concediendo la máxima importancia a una competición que es la que debe impulsar el crecimiento del equipo.

Para ello, el plan está claro, como reconocía Monchi en su densa entrevista con ESTADIO Deportivo, y no es otro que asentarse entre los representantes españoles en la máxima competición continental, lo que permitiría unos mayores ingresos y, por ende, un mayor coste de plantilla, poniendo como ejemplo al Atlético de Madrid y sus millonarios fichajes, con Joao Félix como punta del iceberg.

"Me ocupa y preocupa intentar instalarnos en algo que el Sevilla FC, a pesar de ser el más exitoso de la historia, no ha conseguido. (...) Y a partir de ahí, permitirme que use de nuevo el símil con el alpinismo, cuando tengamos el campamento base instalado cerca de la cima, ya veremos si tenemos que seguir subiendo", afirmaba el director deportivo nervionense. Y es que, a día de hoy, el Sevilla FC lucha contra titanes en una Champions donde presenta el segundo valor de plantilla más bajo de los 16 supervivientes, según datos de Transfermarkt.

Descubre en nuestra galería el ranking con los equipos participantes en los octavos de la Liga de Campeones, dominado por la Premier League y con el Sevilla FC en el pelotón de cola.