Idrissi: "No es que me fuese mal en Sevilla, es que llegué lesionado"

Llegar lesionado desde el extranjero a un equipo que ya está en marcha y a uno, en particular, con los automatismos tan trabajados como el Sevilla FC era un lastre demasiado grande como para que Oussama Idrissi (24) la pudiese romper en su primer año en Nervión. Y, ante la falta de oportunidades y el deseo de jugar la Copa de África de Naciones con Marruecos, decidió presentarle a Monchi una propuesta del Ajax, donde ya empieza a tener minutos con más asiduidad.

"¿Mal? ¿Si me salió mal? No, no salió nada mal en el Sevilla... Sólo es que me prestaron al Ajax"', dijo tras el encuentro un Idrissi que aporta la clave a su escaso protagonismo a las órdenes de Julen Lopetegui: "Llegué a Sevilla con una lesión, el equipo ya llevaba dos mesestrabajando... y, cuando empecé a coger ritmo, apareció el Ajax".

El extremo dice que se decidió por el equipo 'ajaccied "para contribuir al éxito nacional y europeo". "Si aparece el Ajax y te permite jugar en un equipo con mucha diversión, entonces hazlo, si eres jugador de fútbol. Estoy seguro de que estaré en plena forma pronto. AZ, Sevilla, Ajax... Si me lo hubiesen dicho hace cinco años, el aficionado que hay en mí estaría muy feliz de que haya sido", terminó un Idrissi que, si nada cambia, tendrá que pelear con Lucas Ocampos y Bryan Gil en el Sevilla FC 21/22. Casi nada.