La locura de Sampaoli antes de su nueva espantada

A punto de formalizar suhasta 2023, repitiendo de ese modo la 'espantá' que ya protagonizó en el Sevilla FC al romper su contrato para dirigir a la selección de Argentina,El entrenador de Casilda, enfurecido tras un penalti en contra de su equipo,, siendo obviamente expulsado por ello entre nuevas protestas e insultos al cuarto árbitro. Y no quedó ahí su 'show', con el que quizás quería demostrar su implicación con el club brasileño hasta el último día, puescelebrando finalmente la victoria de los suyos por 3-2 ante el Sport Recife gracias a un gol en el minuto 98.En Marsella, mientras tanto, ya aguardan su llegada, pero un ex del club francés que estuvo a sus órdenes en el Sevilla FC,a mitad de temporada: "Su locura puede irle bien al Marsella, pero no a este Marsella. Se necesitarán muchísimos fichajes porque creo quePor ejemplo, sé que no siempre le gustan los centrales altos y fornidos. Los prefiere pequeños pero rápidos. No hay eso por el momento en el Marsella. Necesita muchachos que puedan jugar rápido y que sean muy resistentes porque exige a su equipo que juegue en campo contrario.", comentó en 'Le Parisien' el hoy defensor del Boavista portugués.