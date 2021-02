Monchi responde al interés del Barça: "Estoy donde quiero estar"

Última entrega de la entrevista de ESTADIO Deportivo a Monchi, director deportivo del Sevilla FC. Momento en el que el de San Fernando aprovecha para hablar de la lucha accionarial existente en la entidad nervionense y su postura al respecto, habiendo sido utilizado por todos, en cierto momento, como un escudo. "Yo, afortunadamente, ya me posicioné en su momento y dije que respeto, aprecio y tengo cariño a todos los sectores del sevillismo, representados en los grandes capitales. Porque con todos ellos he trabajado y con todos ellos he mantenido una magnífica relación. Todos ellos han sido importantes para conseguir el Sevilla FC que hoy disfrutamos los sevillistas. Por tanto no me siento utilizado ni nada", argumenta Monchi.

En esa misma línea, sigue argumentando el exguardameta: "Mi relación con Rafael Carrión, con Paco Guijarro, con José María Del Nido Benavente... Evidentemente también con Pepe Castro, con José María Del Nido Carrasco; con la familia Alés... Yo no tengo por qué llevarme mal con nadie e intento siempre mantener buenas relaciones porque creo que son gente necesaria en el presente y para el futuro del Sevilla FC".

Al margen de ello, también se refiere Monchi al interés del Barcelona y a los cantos de sirena procedentes de la Ciudad Condal sobre su figura. Y es que son varios los candidatos a presidente del conjunto culé que lo han utilizado como caballo de batalla en las elecciones.

"Tampoco le doy mucha importancia a esos temas. Me preocupa mucho más el presente. Lo leo, lo veo y poco más. Estoy donde quiero estar; donde me encuentro realizado, superfeliz y sólo hay que ver las imágenes del otro día haciendo el indio en la grada... Cuando yo veo esas imágenes, veo que estoy contento y feliz, que para mí es lo importante. Mi gente también lo está, mi familia, y eso es lo importante. A veces, eso no tiene precio", concluyó.