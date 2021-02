La última del Papu: se 'autotrolea' en Instagram

Que el 'Papu' Gómez ha caído de pie en el Sevilla Fútbol Club y Sevilla es algo evidente. El atacante argentino suma ya seis partidos con la elástica nervionense en los que ha marcado un gol y ha dejado destello de su buen fútbol. Pero también fuera de los terrenos de juego ha demsotrado estar adaptado a la ciudad.



No son pocas las fotos que el argentino ha publicado paseando con su familia por el centro de Sevilla, donde está viviendo en estos primeros meses en la ciudad. No en vano, el futbolista nervionense ha reconocido en más de una ocasión que le gusta mostrarse en las redes sociales tal y como es y la verdad es que no desaprovecha la ocasión.



Como su último post en Instagram, donde el argentino se ha 'autotroleado' en una foto del partido de ayer en El Sadar donde aparece con la mano en alto. El '24' no ha dudado en ponerse en tirar de montajes para ponerse parando un autobús o un taxi o incluso pidiendo una ronda en un bar. "A ver si les alegro este martes", escribía el 'Papu' con el hashtag #papupidiendocosas.