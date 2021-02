Un ex sevillista ve "algo de Guardiola en Sampaoli"

Tras despedirse del Atlético Mineiro dando la nota, con insultos al árbitro y encaramado a una valla, Jorge Sampaoli debe oficializar en las próximas horas su fichaje por el Olympique de Marsella, donde se le espera en las próximas horas para firmar un contrato hasta junio de 2023.

En la ciudad francesa son muchos los que ven en el ex técnico del Sevilla FC poco menos que un clon de Marcelo Bielsa, quien también se sentó en el banquillo del Vélodrome y pasó de pelear por la Ligue 1 a dimitir y marcharse por la puerta de atrás. Pero un ex del conjunto marsellés que estuvo a las órdenes de Sampaoli en Nervión va más allá y compara al de Casilda con otro entrenador más prestigioso si cabe.

"¿Si hay algo de Marcelo Bielsa en Jorge Sampaoli? No conozco la escuela de Bielsa, no sé cuál es su estilo real. Por otro lado, sí sé que hay algo de Guardiola en Sampaoli. Cuando veo jugar al Manchester City, veo que hay mucho espacio detrás de la espalda de los defensores, que no dudan en ir uno a acosar al frente para recuperar el balón lo más rápido posible. Él (Sampaoli) nos enseñó, para los que no lo entendían, que cuando recuperamos el balón en el campo contrario, no podíamos fallar", ha destacado Adil Rami en 'La Provence'.

El actual defensor del Boavista portugués no repara en elogios hacia el que fue su técnico en el Sevilla FC, pero sí advierte de algo a los jugadores del Marsella: "Teníamos que ir directo a por el rival para evitar que el equipo contrario retrocediera e intentara reposicionarse defensivamente. En cualquier caso, es un muy buen entrenador, pero hay un pero: hay que estar realmente preparado física y atléticamente porque pide mucho en esa faceta. Solo sé que es lo mismo que pide Bielsa, así que en ese punto sí se parecen".