Noelia Ramos: "Para mí el Sevilla es un sentimiento"

Noelia Ramos atendió este miércoles a los medios oficiales del Sevilla F.C. aprovechando el parón de la competición. Como ya hiciera en días pasados la capitana Maite Albarrán, la guardameta nervionense analizó la situación general del primer equipo femenino y la suya particular, alabando en primer lugar el gran grupo de trabajo que se ha formado: "El equipo trabaja cada día con la ilusión de crecer en lo colectivo y en lo individual. Hemos formado un gran grupo tanto dentro como fuera del campo y eso es lo que ha inculcado el míster. Si somos un equipo solidario y con esfuerzo podemos competirle a cualquiera y sabemos que tenemos que estar todas enchufadas, lo que hace que eso sea la clave de este Sevilla que nunca se rinde, que no da un balón por perdido y que cada día viene con la ilusión de ser mejor".

Otra de las cosas a destacar fue el haber podido lograr varias porterías a cero durante la temporada, algo que achaca a todo el equipo y no únicamente a las guardametas: "Estoy contenta, al final es trabajo de todo el equipo el fruto de conseguir victorias y porterías a cero. Estoy trabajando con la ilusión de dar cada día una mejor versión de mí misma y aprovechar las oportunidades aprendiendo en este caso de Sara y Antonio, cogiendo todos los consejos y crecer cada día para ser mejor".

Al hilo de esto, si hay algo que caracteriza a la cancerbera nervionense es la humildad: "Un futbolista lo que quiere es jugar. El año pasado desde otro punto de vista sumé todo lo que pude y este año estoy aprovechando los minutos. Queda mucho todavía y trabajo con humildad y ambición para poder ayudar al equipo desde atrás".

La de San Cristóbal de La Laguna habló además de su competencia con Sara Serrat, la cual obliga a ambas a dar el máximo nivel para luego aportarlo al equipo: "La portería es un trabajo en equipo y siempre tratamos de sumar. Tenemos buena relación y la competitividad ayuda a que nos exijamos más en los entrenamientos, teniendo también un ritmo de trabajo que ayuda a aportar esa mejor versión para aportar siempre al equipo".

Y hablando de dos porteras internacionales, fue cuestionada por su posible regreso a la selección, algo de lo que de momento no quiere escuchar hablar al estar centrada en el Sevilla F.C.: "Mi objetivo y mi prioridad es el Sevilla F.C. con la ilusión de seguir compitiendo en la liga. La ilusión de toda futbolista es ir a la selección, pero lo principal es trabajar y sumar en el equipo aprovechando las oportunidades. Estoy centrada en el equipo y en defender esta camiseta para ganar cada fin de semana".

Y si antes se le preguntaba por las porterías a cero, otra de las facetas de un buen portero es la de detener los lanzamientos desde los once metros, algo que la tinerfeña ya ha podido experimentar esta temporada: "Los penaltis es una lotería, pero el portero tiene su punto de ventaja y lo estudiamos previamente con Antonio y con Sara. El conocer a la futbolista también te da un plus, el margen de acierto puede ser tanto como el error, pero he tirado un poco de intuición y con lo visto otros años. No hay nada que nos sorprenda el fin de semana porque previamente lo estudiamos con el equipo".

Otra de las cosas que se han podido vivir en este ejercicio ha sido la de poder ganar un derbi en la máxima categoría, algo que toma como el principal argumento de felicidad en lo que va de curso: "Me quedo con el derbi. Desde que llegué a Sevilla me he sentido como una sevillista más y los derbis están para ganarlos. Este año pudimos disputarlo y ganarlo en un día maravilloso como el día de Reyes. Hay ganas de que el equipo dé otro paso más y siga creciendo en esta segunda vuelta".

Y precisamente al hablar de que se siente como una sevillista más, describió lo que significa estar en el Sevilla F.C. para ella: "Aparte de una familia, para mí el Sevilla F.C. es un sentimiento. Creo que en ningún club me he sentido con ese sentimiento que se vive, no solo en esta casa, sino en Andalucía. El sevillismo transmite veneno puro y llevamos el 'dicen que nunca se rinde' en cada partido. Desde lavandería, cafetería, servicios médicos, comunicación... todos colaboran para que el Sevilla F.C. continúe creciendo para dejar el listón bien alto".

Cuando habla de familia, también tiene palabras para la suya, la de sangre, que siempre le ha apoyado pese a llevar varios años lejos de casa: "La familia para mí es un pilar fundamental en mi vida. Desde pequeña siempre se ha respirado fútbol en casa, siempre nos han aportado ganas y lucha como la de mi madre. Estoy agradecida de tenerlos a mi lado, los corazones están unidos y pese a que yo esté aquí luchando por mi sueño y estamos en contacto siempre".

Para cerrar, terminó hablando del deseo personal y colectivo de cara a esta segunda vuelta recién iniciada y que tiene como próxima parada el Antonio Puchades, escenario en el que espera el Valencia Féminas C.F.: "Creo que lo que se espera, como objetivo o ilusión de crecer, es mejorar la primera vuelta. Tenemos margen de mejora y de crecimiento y el equipo está con ganas de seguir dando golpes sobre la mesa, de querer superarse. Estamos en el tramo más bonito de la temporada porque a nivel físico y mental el equipo está en un ritmo con bastante dinámica y es bueno siempre exigirse un poco más y ser autocríticos cuando toque. Ojalá podamos clasificarnos para Copa, pero quedan muchísimas cosas por delante y tenemos que estar preparadas para cada momento y ayudar al equipo en todas las facetas".