¿Rekik o Escudero? La respuesta inesperada

No formaba parte del catálogo de posible dilemas para el Sevilla 20/21. Nadie pensó que en algún momento habría que pensar y razonar una solución para una pregunta completamente impensable cuando arrancó el curso. Y menos aún que la respuesta admitiera dudas e incluso la posibilidad de que tomase una de las dos direcciones.

¿Rekik o Escudero ante la ausencia de Acuña? De partida es que ni siquiera se barajaba la opción del holandés, central de corte y aspecto contundente que no cuadra con perfil de carrilero más allá de que durante su carrera se hubiese desempeñado de manera puntual en la banda izquierda.

Tampoco adquirió condición de dilema cuando, ante las bajas en la posición, Lopetegui sorprendió con su apuesta por el ex del Hertha, cuando sólo lo había utilizado 7 minutos en su demarcación natural, porque sucedió lo que se esperaba, un carrusel de limitaciones agravado por la lógica ausencia de rodaje y de confianza de un futbolista que, ya en noviembre, no había contado para el míster.

Se consideró un parche, una solución de urgencia, pero nunca como una alternativa para la banda, al menos para la gran mayoría, no para Lopetegui, que vio algo en él que nadie más apreció, quizás la profesionalidad y el afán de superación del holandés. Factor que se aprecia en su mejoría progresiva como lateral, como desde el conocimiento de sus carencias en la vertiente ofensiva, ha crecido exponecialmente y demostrado conceptos muy interesantes arriba, además de aplicar sus dotes como central para cerrar su banda con solvencia.

Se instala arriba y cumple, con el atrevimiento justo pero sin complejos, proyectándose con determinación y asociándose con los que sabe que poseen el plus que a él le falta. Cierto que yerra en ocasionese en la toma de decisiones cuando se planta en zona de peligro, faltaría más, no es carrilero, y ya aparante que lo sea, lo que conlleva un mérito tremendo.

Tanto que a mí me genera la duda, no de quién me parece mejor lateral, sino de cuál ofrece un rendimiento más aprovechable para este Sevilla a día de hoy. Mientras que en lo primero sólo se puede elegir a Escudero, entre otras cosas porque es el único lateral natural en esta ecuación, en lo segundo me decanto por Rekik. Ahora mismo, gana en contribución al pucelano y de ahí a que Lopetegui, bajo el manto de la dosificación de uno de los capitanes, haya introdución una rotación de turnos entre ambos.

Rekik se impone en el lado defensivo y, realmente no existe tal distancia en la vocación atacante como para compensar una diferencia en mi opinión muy palpable. Incluso aprecio más frescura ofensiva en el holandés o quizás mayor ímpetu, razones por lo que a una pregunta que jamás me habría hecho, ni yo ni la gran mayoría, la respuesta tiene que ser la inesperada. ¿Rekik o Escudero? La alternancia introducida por Lopetegui habla por sí sola.