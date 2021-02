Monchi, Lopetegui y el "ejemplo" de lucha de Juan Carlos Unzué

El pasado mes de junio, el exguardameta del Sevilla, Juan Carlos Unzué, hacía público que sufre esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA, una lucha que, sin embargo, no le ha hecho perder la sonrisa ni las ganas de pelear por tratar de frenar en la medida de lo posible los avances de esta enfermedad degenerativa y de momento sin cura.

El entrenador navarro, que como portero sevillista defendió la camiseta blanquirroja en 246 encuentros oficiales, cuenta con el cariño de todos los aficionados nervionenses, que desde el momento que se conocieron la noticia no dudaron en mandarle todos sus ánimos.

Ahora, siete meses después de dar a conocer su enfermedad, el pamplonés ha acudido a los medios oficiales, donde ha compartido unos minutos con el técnico Julén Lopetegui y el director general deportivo, Monchi, que no han dudado en destacar el ejemplo de lucha y superación que está dando el otrora técnico de Numancia, Celta o Girona, entre otros.

"Yo lo tenía como un ejemplo cuando empecé como portero y luego compartí con él siete años el vestuario. Mucho de lo que aprendí como portero lo aprendí siguiéndole a él. Y ahora nos está dando una lección a la que tenemos que sacarle el máximo partido. Siempre ha sido un adelantado en todos los aspectos, sobre todo a nivel profesional, y ahora lo está demostrando a nivel humano", aseguraba Monchi al respecto en 'A Balón Parado'.

Por su parte, el técnico vasco ha recordado cómo se conocieron. "Con Juan Carlos, me iría un poco más atrás. Nos conocimos con 18 años, compartiendo una experiencia única, porque ya no se va a volver a repetir. Competimos un mes de mundial en la antigua Unión Soviética, con lo que era aquello. Esos son mis primeros recuerdos contigo, donde entablamos una amistad que perdura, y donde descubrí a una gran persona. Además de un pesao entrenando, era de los que te llevaba al límite, es una persona extraordinaria, un luchador al que la vida le ha puesto en una difícil situación, pero en la que nos haces a todos un poco más pequeñito con tu comportamiento. Ver cómo afrontas esta situación con esa mentalidad es un camino a seguir para el resto en la vida, no sólo a nivel profesional".

El técnico, además, le invitaba a hacer "suyo" el lema sevillista, el "dicen que nunca se rinde" para intentar alargar lo más posible el que es, sin lugar a dudas, el partido más importante de su vida.