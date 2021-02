Koeman no sabe qué es ganarle al Sevilla

Andan preocupados por la Ciudad Condal, porque el FC Barcelona se juega prácticamente la temporada -lo que le queda de ella- en dos encuentros consecutivos ante un Sevilla FC que está muy fuerte y al que su actual entrenador, Ronald Koeman, no sabe lo que es ganarle, además.

Y no es que hayan sido muchos encuentros, pero resulta curiososo que el holandés no haya sido capaz de imponerse a los nervionenses ni a los mandos del equipo culé ni con un Valencia CF del que no salió de la mejor manera. El Sevilla FC se llevó los puntos de Mestalla en la 07/08, tras vencer 1-2, merced a un doblete de Luis Fabiano.

Y ya esta temporada, con Julen Lopetegui al mando, el el cuadro blanquirrojo sacó un empate del Camp Nou (1-1), en la primera vuelta de LaLiga, y doblegó por 2-0 a Koeman en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.