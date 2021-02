Así le ha ido al Sevilla sin Suso

Una vez que pudo tener continuidad, Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre 'Suso' (27) pudo demostrar que se trata de una jugador determinante para el Sevilla FC. Y no ya por goles (4) o asistencias (3), sino porque le supo poner la pausa necesaria a un equipo que sólo sabía jugar a la carrera.

Sin embargo, el gaditano no se ha podido entrenar en toda la semana, tras salir mal parado de la batalla de El Sadar, y cuenta con muy pocas posibilidades de estar a disposición de Julen Lopetegui para recibir en Nervión al FC Barcelona este sábado (16:15 h).

Pero ¿cómo se las ha apañado esta temporada el técnico vasco sin Suso? La realidad es que muy bien, pues el Sevilla FC ha ganado el 80 % de los encuentros en los que no ha participado el ex del AC Milan. Y la cuenta es simple: de 10 partidos, en ocho se ha llevado la victoria y los otros dos los ha perdido. Es decir, que lo que no sabe es empatar cuando juega sin el gaditano.