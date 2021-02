Lopetegui: "El Barça, mañana, no hay más"

Lopetegui: "El Barça, mañana, no hay más" SFC.

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla Fútbol Club, ha pasado por la sala de prensa antes de enfrentarse este sábado al FC Barcelona, el único partido al que mira pese a que unos días después vuelve a verse las caras con los azulgranas en la Copa del Rey. "El Barça, mañana, no hay más, ya es suficiente plato como par pensar en lo demás".

Sobre el rival que espera este sábado, Lopetegui ha sido claro: "Espero a un gran equipo como el FC Barcelona, con futbolistas extraordinarios, un técnico que los conoce bien y que tienen al mejor jugador del mundo. Es un partido que nos ilusiona muchísimo, vamos a tener que dar nuestra mejor versión a todos los niveles para competir contra el FC Barcelona, tenemos que estar preparados, sin ninguna duda".

Aunque era inevitable preguntar por el doble duelo, el sevillista no se salió del guion: "Espero a un grandísimo equipo, no miro otro duelo que no sea el partido que tenemos delante, nos concentramos en este partido, nos van a obligar a hacer un gran partido, han recuperado futbolistas importantes y unido a la calidad y al equipo que es... poco más que decir. Nos vamos a encontrar a un grandísimo equipo enfrente, estamos concentrados y con la sana intención de superarlos".

No espera un partido como el de Copa: "Van a ser dos partidos muy diferentes, no tengo dudas. Te puede servir algo de referencia para saber lo que han hecho o hemos hecho bien o mal, pero todos trataremos de evolucionar en este segundo partido, también porque nos va a obligar el rival, va a ser de muchísima exigencia".

Cómo está el vestuario: "Los partidos los afrontamos siempre igual, cuango ganas o pierdes no puedes quedarte en lo que ha pasado, afrontas los partidos con la velocidad que requiere, así lo afrontamos y así lo haremos en el siguiente, los chicos llegan con ilusión, con ambición y ganas, y con la exigencia que entraña un partido como el de mañana. No pensamos ni lo que ha pasado antes ni lo que viene después, mañana tenemos un partido grande y bonito y donde tenemos que evolucionar para poder competir con ellos".