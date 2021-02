Lopetegui sobre el rendimiento de Rekik, Sampaoli, los halagos y el VAR.

Julen Lopetegui ha repasado todo lo concerniente al partido de este sábado ante el FC Barcelona, incluso al que repetirán unos días más tarde en la Copa del Rey, pero también ha tenido tiempo de repasar otras cuestiones ajenas al choque ante los azulgranas, como por ejemplo el que pongan al Sevilla FC como candidato al título de Liga. "No estoy pendiente de ningún foro mediático, sólo del trabajo de la ciudad deportiva y del partido siguiente. Tenemos al Barcelona enfrente, ni más ni menos. Las energías son limitadas y las que hay tenemos que utilizarlas para lo que nos puede ayudar que es afrontar el próximo partido, lo demás es para vosotros", aclaró.

Un día más para preparar el partido: "Hemos tenido un día más de lo habitual, parecen muchos después de jugar cada tres o cuatro días pero lo son, tratamos de recuperar a jugadores, teníamos una lista de daños del partido anterior y tratar de recuperar al máximo número de futbolistas posibles".

El rendimiento de Rekik: "Como el resto de compañeros, cuando se le ha requerido ha estado a un buen nivel. No es una posición en la que más ha jugado en su carrera pero su entendimiento táctico y su actitud le ha hecho rendir a un buen nivel cuando lo hemos necesitado".

Supera el porcentaje de victorias de Sampaoli: "El tema de las estadísticas me interesa bien poco, lo único que me interesa es ser capaz de generar la mentalidad para afrontar un partido como el de mañana".

LaLiga no está al nivel de otras visto lo visto en Champions: "LaLiga española es de las mejores ligas del mundo, luego son matices y momentos, no tengo dudas de que LaLiga ocupa ese lugar".

Los halagos a su equipo: "No me interesan lo que digan o no, son opiniones subjetivas, la realidad la marca la clasificación, y tenemos un largo camino que nos concentra toda nuestra energía y atención, son 38 kilómetros y el kilómetro de mañana es duro".

Los penaltis y el VAR: "Es muy complicado, aun con el VAR a veces no estamos de acuerdo, el VAR ha venido a clarificar acciones que antes no se veían, si interviniera en lo blanco o negro... Luego está la interpretación del árbitro, imagino que poco a poco todo se irá ajustando para llevarlo al espíritu para el que se creó, pero no para sustituir al árbitro, porque siempre quedará la interpretación".