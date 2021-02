Jordan: "Hay que ser más agresivos; el miércoles será diferente"

"No hemos hecho lo que queríamos hacer y, si no estamos bien, ya sea ante el Barça o ante otro rival, somos más vulnerables", reconocía Joan Jordán al final del partido, en el que admitía que el encuentro no se había dado en ningún momento como el Sevilla FC hubiera querido. "Ellos han estado cómodos y no nos lo podemos permitir. Y con balón nos ha costado crear... No ha sido un partido bueno por nuestra parte", indicaba el catalán, que ya quiere olvidar este varapalo y centrarse en la Copa.

"Hoy no hemos sido agresivos en la presión ni les hemos apurado. Nos ha faltado convencimiento a la hora de apretarles, no hemos sido el Sevilla que presiona muy bien a sus rivales y ellos, con balón, han estado cómodos y en ese sentido, han estado mejor que nosotros. Ahora tenemos que poner toda nuestra energía en el partido del miércoles", reiteraba.

Jordán no quiso profundizar en lo que debe cambiar el Sevilla para no repetir en la Copa un encuentro similar, pero sí avisa de que "el miércoles será diferente". "Lo que tenemos que cambiar es cosa nuestra, que tanto los que van a jugar como los que no estemos metidos. Tenemos una ilusión tremenda en esta competicion y si vamos todos a una, el partido del miércoles será distinto", destacaba.

En lo que no quiso mojarse fue en la segunda amarilla que debió ver Messi y que hubiera significado su expulsión con mucho aún por jugarse. "No sacó amarilla y no hay más que decir. No sé si es acción para segunda amarilla y como no sé como ha ido la jugada en sí, no la voy a comentar", afirmó, al tiempo que descartaba que al Sevilla le hubiera pesado el hecho de estar peleando por LaLiga: "El tema de LaLiga es un tema vuestro, nosotros no pensamos en esto. Pensamos en este partido y no más alla. Ahora era la Liga, luego viene la Copa, después...", concluía.