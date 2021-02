Lopetegui: "No hemos tenido un buen día".

Julen Lopetegui no le puso paños calientes a la derrota encajada frente al FC Barcelona. "Análisis negativo siempre que pierdes en casa perder. No hemos estado a nuestro nivel y el FC Barcelona ha sido superior. No hemos tenido un buen día. No hemos hecho un buen partido. En la primera parte, sin estar bien, en la única que han llegado han marcado. También la posibilidad de la segunda amarilla de Messi que podría haber cambiado el partido", declaró.

El de Asteasu añadió que: "En el segundo tiempo hemos arriesgado. Es cierto que no hemos tenido un buen día y nos han superado".

Respecto al cambio de sistema del FC Barcelona, explicó que: "Ya jugaron así ante el Eibar y Valladolid. Teníamos claro que iba a ser así, más que el dibujo ha sido nuestra respuesta, no ha sido la adecuada, no hemos sido capaces de hacerles daño. En la primera parte insisto en que marcaron en la primera que llegaron y en la segunda parte tomo otro cariz".

Pese a la mejoría del segundo tiempo, Lopetegui reconoció que faltó mordiente. "Nos ha faltado claridad, tomar buenas decisiones y crearles más peligro. Hemos dominado, pero si no marcas, pasan los minutos y ellos son buenos jugadores y con espacios te pueden castigar", valoró.

De cara al duelo de Copa, hace borrón y cuenta nueva: "Una vez que ganas, hay que olvidarse rápido e igual cuando pierdes. Tenemos un partido importante, complicado, ilusionante. Toca levantarnos y prepararnos. Pensar en el siguiente".