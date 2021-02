Óliver: "El fútbol siempre te da la posibilidad de revancha y hay que pensar en lo que viene".

Óliver Torres saltó en el segundo tiempo, buscando aprovechar Lopetegui el buen momento del extremeño, que reconoció la superioridad blaugrana: "Han optado por otro sistema. Hemos apretado, pero no ha sido fácil. Nos hacían salir de posiciones. Han sabido leer el partido. El resultado es negativo pero, desde mañana, pensando en al próxima cita".

El medio ofensivo nervionense asume que no estuvieron a la altura, aunque hace borrón y cuenta nueva. "Nos han sorprendido porque no vienen jugando de esa forma. Tenemos que centrarnos en nosotros, podríamos haber interpretado el partido y no perder nuestra esencia. El fútbol siempre te da la posibilidad de revancha y hay que pensar en lo que viene", declaró.

De cara al duelo copero que les aguarda a ambos conjuntos este miércoles (vuelta de las semifinales de Copa, con 2-0 en la ida a favor de los sevillistas), se mostró optimista: "Iremos con ambición y ganas de ser protagonistas. Vamos a por todas y desde ya pensando en esa final que tenemos por delante, que va a ser muy complicada, pero estoy seguro que el equipo va a dar lo que se necesita".