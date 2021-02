El Sevilla, los "tres hits absolutos" del Dortmund y la amenaza de Sancho

El Dortmund llegó al Sánchez-Pizjuán deprimido, en plena crisis de resultados y con su presencia europea del próximo año comprometida y el ajustado triunfo le sirvió de revulsivo para darle una vuelta a su situación. Sus dos últimos partidos los cuenta por goleadas y llegan justo cuando se va a jugar la temporada en siete días.

Este martes le espera el Borussia Mönchengladbach en los cuartos de final de la Copa alemana y el sábado tendrá enfrente al campeón de Europa, un Bayern al que el regreso de la Champions también ha 'despertado'. Todo eso antes de recibir a un Sevilla FC que entre medias tiene las 'semis' ante el Barça y un duelo frente al Elche.

"Ahora hay tres hits absolutos. Tenemos para demostrar que realmente estamos un paso más allá", asegura el ex del Bayern Mats Hummels a Sky, donde reconocía a mejoría experimentada desde su triunfo en la capital hispalense: "Los últimos tres partidos fueron muy buenos. Estamos jugando un poco más centrados en el gol y serios".

No será el gran momento de forma que ahora vive el Dortmund lo único que deberá temer el Sevilla, pues este crecimiento ha venido de la mano de un Jadon Sancho que ya destacó en el Sánchez Pizjuán. "Me siento muy bien en este momento. Cada gol me da un empujón y una gran confianza", dijo el delantero británico en ARD, al tiempo que recibía los elogios de su técnico: "Ha estado trabajando de manera diferente durante algunas semanas. En el entrenamiento o en el gimnasio. Y tiene su recompensa".