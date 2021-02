Los dos únicos 'apartados' en Nervión tienen nombre y apellidos.

Este sábado se truncó la racha triunfal del Sevilla en LaLiga, que había alcanzado seis triunfos consecutivos reflejo del brillante rendimiento de los nervionenses. La derrota contra el Barcelona, posible dentro del guion presupuestario, no resta ni mucho menos credibilidad a un equipo que ha mejorado a medida que ha transcurrido la temporada y que cada vez ha contado con más actores implicados.

Uno de los problemas al principio era la diferencia que había entre titulares y suplentes, y que Lopetegui sólo contaba con un núcleo reducido de 13 o 14 futbolistas, rango que ha subido considerablemente en los últimos meses. El técnico ha implicado a la mayoría de los futbolistas del pantel, tal y como refleja el saldo de minutos y las rotaciones que puede realizar al notarse menos la distancia entre unos y otros.

De hecho, ocho superan la barrera de los 2.000 minutos en total y 16 han jugado más de 1.000, a los que habrá que sumarle en breve a Rekik y Aleix Vidal, dos alternativas para los carriles que se han subido al tren con decisión. Sólo seis futbolistas están alejados de este registro, aunque dos de ellos les han condicionado las lesiones y a un tercero el hecho de haber llegado recientemente.

Papu, fichado en enero, ya suma 352 minutos, mientras que Óscar vio frenada su progresión por su lesión y el covid, y Escudero ha estado fuera por problemas físicos. Por su parte, Vaclik es el portero suplente y, en cierto modo, no está dentro de esta ecuación, pero hay dos futbolistas que directamente no están subidos al tren y no cuentan en absoluto en los planes del técnicos. Gnagnon nunca lo ha hecho pero Franco Vázquez al menos al principio entraba en las rotaciones pero a día de hoy su presencia es anecdótica.

De hecho, sólo ha disputado 17 minutos en los últimos diez partidos de Liga y se ha quedado fuera de la lista de Champions en enero. En total, sólo suma 254 minutos, superado ya por Papu y sólo por detrás de Gnagnon, con sólo 29'. Ambos son dos salidas aseguradas en verano, en el que Mudo pondrá fin a su etapa nervionense con la carta de libertad y Monchi tendrá la ardua misión de hallar destino al central.