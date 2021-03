André Silva se acuerda de los que lo criticaron en Sevilla y Milán.

El exsevillista André Silva está disfrutando de un excelente momento en Alemania, donde defiende la elástica del Eintracht Frankfurt. En lo que va de temporada, el luso suma 20 goles y cinco asistencias en 23 partidos oficiales disputados.

Sus números, lógicamente, no sólo lo tiene como el máximo goleador de su equipo, sino también como el segundo máximo anotador de la Bundesliga, sólo superado por Lewandowski, y como uno de los máximos artilleros de las cinco grandes ligas.

Atras quedaron las dudas generadas con el Milan (con el que sólo consiguió 10 goles) o con un Sevilla FC con el que comenzó de una manera sensacional, pero del que salió por la puerta de atrás. Caparrós, quien lo fichó como director deportivo, lo cuestionó públicamente en sala de prensa ya como entrenador, una vez que relevó a Machín en el cargo.

Tras ello, llegó el curso pasado al Eintracht, que lo acabaría adquiriendo. Un duro camino plagado de críticas que, lógicamente, no olvida el delantero. "Solo pienso en mi presente. Las fuertes críticas que he recibido en el pasado en otros países me han motivado. Hoy soy un jugador más maduro, puedo decir que he jugado en casi todas las mejores ligas", ha explicado André Silva en entrevista en su país a O Jogo.

"Estoy bien, incluso si el entusiasmo va y viene. Soy el segundo mejor goleador de Europa y quiero seguir así, me gustaría ganar la Bota de Oro", concluye André Silva.