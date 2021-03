El posible once del Sevilla ante el Barcelona en la Copa

Todo o nada en 90 minutos. No hay posibilidad de redención como en LaLiga. De ahí que Lopetegui introdujera algunos retoques en el once liguero de cara a la vuelta de la semifinal de la Copa en el Camp Nou, a la que llega con la renta del 2-0 firmado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los fallos que se cometan no tendrán solución y por ello el vasco está insistiendo en estos días en salir con la máxima concentración, pues sabe que los azulgranas no perdonan.

La alineación que desplegará el técnico de Asteasu en vistas a lograr el pase a la final sólo ofrece dudas puntuales, en el carril zurdo, en el acompañante de Fernando y Jordán en la medular y en el perfil izquierdo del ataque. En la siniestra le tocaría a Rekik dentro de los turnos que ha instaurado últimamente Lopetegui, ya que Escudero fue titular en LaLiga, a lo que se suma que el holandés, por su condición de central, ofrece más garantías defensivas, si bien no está claro quién jugará.

En el centro del campo es Óliver o Rakitic, quizás con una pizca de ventaja para el extremeño tras su suplencia el sábado y la posibilidad que abriría de ceder espacio por dentro al Papu Gómez, precisamente protagonista del otro dilema. No se halló en el último choque, porque en banda le falta espacio para desarrollar su juego. Cabe la opción de que Munir, también de la partida el sábado, ocupara dicho costado zurdo, si bien el argentino, a priori, sería el favorito.

Eso sí, hay ciertas pistas que invitan a pensar que no es completamente descabellado que Ocampos entrara en la lista, aunque sí es muy difícil, no existiendo duda de que estaría a poco que tenga buenas sensaciones. En principio, no.

Por lo demás, lo esperado, con Koundé, Diego Carlos y Fernando como el pilar defensivo del equipo, con Navas en la diestra, Jordán de todoterreno y Suso partiendo por fuera para generar por dentro. Arriba, En-Nesyri.

Conulta en esta galería el posible once del Sevilla contra en Barcelona en la vuelta de la semifinal copera.