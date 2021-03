Sarabia, también muy pendiente del Barça-Sevilla

Pablo Sarabia estará muy pendiente este miércoles de lo que acontezca en el Camp Nou. Y no sólo porque juega su Sevilla FC, el club en el que mejor rendimiento ha dado, sino porque lo hará con un Barça al que se mide siete días después.

Como ante los de Nervión, el equipo que comanda Messi tendrá que remontar frente al PSG una eliminatoria que tiene muy complicada y en la que perdió 1-4 en el Camp Nou. Sin embargo, ni Lopetegui se fía de lo que pueda ocurrir el miércoles ni Sarabia de lo que pueda pasar en el Parque de los Príncipes. "Son un poco más irregulares que otros años, pero el Barcelona sigue siendo el Barça. Es un partido muy complicado y tendremos que ser muy completos, tanto a la defensiva como a la ofensiva", destaca el exsevillista en PSG.fr.

El jugador, que se marchó a París en 2019 tras hacer efectiva su cláusula de rescisión, y que contó con una gran participación la pasada campaña, ha visto cómo las lesiones y el coronavirus le han impedido rendir en ésta al mismo nivel. Empezó siendo titular pero, tras parar, no ha vuelto a tener la confianza de los técnicos, ni con el cambio de Tuchel por Pochettino. "Me lesioné y tuve que parar un mes y medio. Pasé un momento difícil después del Covid-19 porque no me sentía bien, no podía hacer esfuerzos repetitivos, no me sentía en buena forma. Ahora estoy listo, estoy mejor que antes, y seguiré trabajando con el resto del equipo para ganar tantos títulos como sea posible", afirma.

"Es muy importante para mí tener mejores estadísticas. Trato de marcar, de aportar todo lo que tengo para el equipo", reitera el madrileño, que ha perdido el tren de la Euro 2021, pero al menos quiere volver a sentirse tan importante como lo fue en el Sevilla FC.