Rakitic: "Hay que ir al límite, a tope, sin dar un centímetro al Barça"

Vuelve a la ciudad que le ha visto triunfar después de hacerlo en el Sevilla y le apena ver los incidentes que están ocurriendo en Barcelona porque también lleva a la ciudad "en el corazón". Y regresa para disputar el que, hasta la fecha, el primer partido definitivo de la temporada. Mantener la ventaja lograda en el Sánchez-Pizjuán metería al Sevilla en otra final de Copa.

Rakitic es consciente de la trascendencia del partido y ha sacado los galones, la veteranía y toda su calidad humana fuera del campo para ejercer de capitán en las horas previas al Barça-Sevilla del partido de vuelta de semifinales de Copa en el Camp Nou donde los de Lopetegui defienden el 2-0 de la ida.

Con la madurez que le ha dado la experiencia, Rakitic sabe que el caso 'Barçagate' "no afectará al vestuario" culé, y sabe que para pasar a la final el Sevilla tiene que "estar a tope" y cuidar "todos los detalles. Pelear cada centímetro del terreno de juego". Quiere, eso sí, que se dé valor a lo que está realizando un equipo vivo en todas las competiciones con una idea muy clara en cada partido.

"Los detalles es la diferencia, como en el primer gol. Ellos nos roban en un ataque, Leo pueda recibir con tranquilidad, se puede girar y dar ese pase. Parece una tontería, pero esos detalles no se pueden permitir al Barça porque te castiga a la primera. No sufrimos demasiado, pero no les puedes dejar ni la más mínima. Te castiga con 1-0 y ya te quedas con la cabeza pensando por qué, no parecía para tanto. No regalar ni un centímetro. Vamos a estar a tope. Hay que ir, entienda la palabra, al límite, cuidando cada detalle, no se nos puede escapar ni un centímetro en el campo", ha indicado Rakitic en Radio Marca Sevilla, donde ha tratado muchos asuntos en las horas previas a la cita de este miércoles.



No afectará al vestuario el 'Barçagate'

Nosotros somos jugadores, estamos para jugar al fútbol, y en los momentos buenos y malos nos centramos en jugar al fútbol. Un vestuario con tanta experiencia sabe como centrarse y como estar preparado para intentar dar la vuelta.



El Barça también tiene que estudiar al Sevilla

Si vemos que el Barça cambia tanto y prepara el partido de otra manera es porque nosotros hacemos las cosas muy bien. Ellos prepararon bien, mejoramos al descanso, fue un partido de tú a tú. Vamos en una línea positiva y espero que sigamos mejorando más adelante.



Para el Barça una obligación, para el Sevilla una ilusión

Un partido no tiene nada que ver con el otro. Igual que el de LaLiga no tiene nada que ver. Siempre será diferente. Tenemos una ilusión tremenda, tremenda, de llegar al partido más bonito que se puede jugar en España, la final de la Copa del Rey. Tenemos una ilusión tremenda. Para ellos es una obligación y nosotros queremos dejar toda la fuerza en el campo porque queremos jugar esa final.



Asume las críticas para proteger a sus compañeros

Como ya me conocéis bastante bien, nunca me quito de esa responsabilidad. Prefiero que se hable de mí y así cubro a mis compañeros. No tengo ningún problema. Sé quien soy, lo que he sido no vale porque ya es pasado, pero siempre me preparo para dar la cara por mis compañeros y por mi equipo.



Dar valor a lo que está haciendo el Sevilla F.C.

Es diferente. Los años han pasado. Con los años se aprende muchísimo. Soy más completo. Estoy disfrutando mucho más, aprecio cada momento. Muchos detalles son más importantes que años atrás. Sé que puedo rendir mucho mejor y de ahí es normal que cada cambio es diferente. En Barcelona jugaba de una forma diferente. Cada equipo, no sólo el Sevilla, juega a su manera. Cada semana va mucho mejor, vamos conociéndonos. Yo al equipo y ellos a mí. Estar en octavos de Champions, arriba en LaLiga y en semis de Copa, no debe verse como algo normal porque lo que está haciendo el equipo es algo increíble y tenemos que disfrutar cada momento.

Elogios a Leo Messi

Si hay jugadores a los que hay que poner aparte, es Leo. Va a ser siempre diferente, hasta que quiera. Va a marcar lo que pasa en su equipo y en el campo. Lo sufres, pero también de alguna manera tenemos la suerte de disfrutarlo. Ver a otro como Leo va a ser muy difícil.

Las lesiones de gente importante

Hemos tenido mala suerte, en su mejor momento han tenido una lesión Ocampos y Acuña. Te quedas fuera y te pierdes tres o cuatro partidos, y no es fácil coger el ritmo del equipo. Lo importante es recuperar a gente porque estamos en el tramo más importante de la temporada. Jesús, Marcos y Lucas son importantes. A Jesús hay que darle tiempo porque seguro que va a estar a tope.



No descarta el pase a cuartos en Champions, pero hay que esperar

Es algo como lo que vamos a vivir en la Copa, con una ilusión tremenda. Ese partido lo pudimos hacer mejor, pero nos da la posibilidad y podemos decir con gran orgullo, de poder luchar por unos cuartos contra un equipo que es muy fuerte. Podemos ir, aprender de tus errores y vamos a ir a dejar todo en el campo. Estoy convencido de que junto vamos a conseguir muchas alegrías para nuestra afición. Pero hay otras batallas antes del Dortmund. Ellos saben que van a tener que hacer muchas cosas para pasar, porque vamos a darlo todo hasta el último minuto.



Lopetegui, ¿'Jartible' o pesado?

No lo diría así. Dedicarse de esa manera es único o increíble. Tener también la capacidad de transmitir esa tensión y ese nivel de vivirlo. Es muy complicado convencer a veinticinco tíos de tu idea y de tu sentimiento, es muy difícil. Vamos con él a tope y tener a alguien que va por delante de esa manera, ayuda y luchamos por él y por todos.



Orgulloso del nivel que ofrece el Sevilla

Tenemos que ver la posición nuestra con una ilusión increíble. No es fácil estar ahí arriba, no debemos verlo con normalidad. Nos debe llenar de ilusión y de ganas. Ojalá pudiéramos ganar todos los partidos cuatro o cinco a cero, pero eso es imposible. Yo creo que debemos estar orgullosos de lo nuestro. Perdimos, pero nuestra idea no ha cambiado. Vamos a luchar en cada partido por todos los objetivos.



El fútbol español, una referencia en Europa

Si uno ve los resultados se puede ver así. A los clubes de Europa siempre les motiva jugar contra los equipos españoles, lo ven como algo diferente. El fútbol ha cambiado. Ahora se castiga con nada. Nosotros nos adelantamos contra el Dortmund y el Barça contra el PSG, pero en detalles se te va el partido. El fútbol español es una referencia y un espejo para todos los demás.