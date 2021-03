Monchi ha "jugado muchas veces este partido" y sabe cómo ganar

La derrota del Sevilla FC el pasado sábado, en casa y ante este mismo rival, ha bajado la euforia que se vivía en algunos sectores del sevillismo, pero no la esperanza. A tenor de su director deportivo, Monchi, tanto en el club como en el grupo de jugadores, hay confianza en que se puede pasar. Están acostumbrados a jugar 'finales' y, en la mayoría de los casos, a ganarlas. Y lo de esta noche será eso.

"El grupo está bien, está metido, responsable, sabiendo lo que nos jugamos. Yo creo que está ilusionado, estamos ante un reto importante y ante una posibilidad muy bonita que afortunadamente estamos viviendo reiteradamente mucho estos años. Pero por ser repetitiva no deja de ser ilusionante. Hay ilusión en el grupo. Pero la ilusión sola no nos va a valer, hay que poner otras cosas encima de la mesa para poder superar al Barcelona", advertía en los medios del club Monchi, quien sabe que no se pueden repetir los errores del sábado si no se quiere sufrir otra caída histórica.

El Sevilla está a sólo noventa minutos de otra final. Una Copa que jugaría en 'casa' y que ya de por sí podría valer para justificar la temporada. De ahí la importancia que le da a este encuentro. "He jugado ya muchas veces en mi cabeza el partido y me quedará por jugarlo varias veces más. Uno busca parangones con otras situaciones parecidas, con otros partidos, con otros momentos€ Y, bueno, pienso en ganar el partido que tú puedes dominar. A ver si somos capaces también esta noche", afirma.

Para ello, él tiene la clave: "Hay dos palabras que empiezan por i que son importantes: ser imperturbables, no salirse nunca del partido, no dejarse llevar por cualquier circunstancia que no sea lo meramente futbolístico. Y luego la identidad, no perder nuestra identidad. El partido tendrá muchas fases; habrá fases difíciles en muchos momentos y hay que ser fieles a nuestros principios", concluía. Ser el Sevilla que lleva plantando cara a los poderosos toda la temporada es la base sobre la que edificar el pase.