La bonita foto de Juan Andreu: "Hay un niño en Limoges al que ya se le ha pasado el disgusto"

Anoche muchos sevillistas tardaron horas en coger el sueño. La cruel eliminación copera en el Camp Nou todavía estaba en las cabezas de todos en la mañana de hoy, cabezas por las que pasaban muchas preguntas sobre los últimos minutos del choque. Y entre esos sevillistas había uno muy conocido por la afición nervionense, el jugador del Limoges Hand de balonmano Juan Andreu.



El sevillano, muy activo siempre en redes sociales, no pudo reprimir su impotencia una vez finalizó el partido. "Me da coraje que un p... partido de fútbol, en el que yo no me juego nada, me cambie tanto el ánimo. Me duele el pechom me voy a la cama cabreado sin querer hablar con nadie. Y lo que es peor, este sábado a las 16:15 otra vez delante de la tele animando a estos tíos...", tuiteaba Juan Andreu antes de irse a dormir.



Un sentimiento con el que se sentirían identíficado buena parte de la afición nervionense. Tras unas horas de sueño, el jugador de Limoges se levantaba con otro ánimo y para ello dejó constancia de una bonita foto. "Hay un niño en Limoges al que ya se le ha pasado el disgusto", escribía acompañado de una imagen de su hijo yendo al colegio con la mochila del Sevilla FC.





