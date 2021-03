Monchi: "Las aficiones rivales celebran nuestras derrotas, porque nos respetan como a los grandes"

"Estoy jodido, como todo el sevillismo, pero hay que levantarse. El palo ha sido gordo. Sobre todo, por la desilusión. Era un momento para que el sevillismo disfrutara y duelo ahora ver tanta rabia. El principal objetivo era hacer feliz a la gente, en un momento tan complicado como éste", comenzó diciendo Monchi en la televisión oficial del Sevilla FC, casi 24 horas más tarde de caer el cuadro de Julen Lopetegui de una manera muy dolorosa ante el FC Barcelona.

"He dormido poco. Tardé mucho en acostarme, charlando, viendo la televisión... Te quedas con la miel en los labios, por no haber podido conseguir otro bonito logro para el sevillismo. Nosotros, afortunadamente, nos podemos enfadar por no conseguir cosas que últimamente estamos consiguiendo", agregó el isleño, tratando de calmar el dolor de la afición.

Así lo sufrió en soledad

"No es fácil mantener la calma, que no se te escape una lágrima... Y lo que haces es repasar, pensar qué ha faltado para poder conseguir el objetivo. Pero cuando te codeas con la elite y el Sevilla, le pese a quien le pese, se codea con la elite, te encuentras con esto... Hoy he escuchado a Fernando Navarro, mi mano derecha y quien más me orienta, decir que 'esto es la elite'. Ramos, Piqué... Hay jugadores que llevan toda la vida intentando ganarlo todo, y eso es imposible. Y nosotros nos hemos acostumbrado a estar ahí. Por eso, cuando pierdes, es un disgusto, una tragedia".

La suerte, esta vez esquiva

"No diré que la de anoche fuese una de mis peores noches como director deportivo del Sevilla, pero fue mala noche. Seguramente, nos falte un escaloncillo, pero lo vamos a dar. Igual que en otros partidos, como el de Donetsk o Almería, con los goles de Palop y Rodri, nos acmpañó la suerte a última hora, esta vez nos dio la espalda".

El vestuario, hundido

"Este grupo merece mucho la pena. Me quedo con la cena. Fue imposible levantarles la moral. Estaban tocados. Más que dolidos, decepcionados. Sabían lo que significaba jugar una final y hacerlo en Sevilla... El grupo estaba dolido y desilusionado, pero ya desde esta mañana estaban intentando levantarse. Nos quedan retos importantes y noches importantes por vivir. En la de Dortmund tenemos todos los aditamentos en contra, pero es una especie de revencha. Como yo le decía a ellos a noche, la mancha de mora con otra otra se quita".

Autocrítica

"Yo soy de las que piensa que las derrotas no son positivas... Cometimos errores que nos llevaron a esa derrota, lógicamente. Tras aparecer la pandemia y habernos eliminado el Mirandés, vivimos también momentos difíciles y en unas fechas casi calcadas, pero el grupo supo levantarse, hasta ganar la Europa League. Debemos levantarnos y para es clave la unión. Yo la vi tras el partido. Tienen la ilusión por darle la vuelta a esto... Y digo lo mismo: que lo que hemos hecho es caer en una semifinal de la Copa del Rey. Ojalá todos los enfados sean esos... No llegar a una final. Eso es, de hecho, lo que nos ha hecho crecer. Te das cuenta cuando las aficiones rivales celebran nuestras derrotas, porque nos respetan como a los grandes... Como decía Espárrago, cuando una afición rival te aplaude, malo. Debemos mirar ahora en qué no hemos equivocado, porque hablar de elementos exógenos no nos lleva a nada".

Un momento para dar la cara

"Uno madura y corrige sus errores. Yo antes sufría mucho más y me escondía... Ahora sé que hay que afrontar las cosas y estar en la foto de la derrota. Igual que te dicen que 'eres muy bueno' y tal, tienes que soportar que te digan que te equivocas y poner la cara. Soy el máximo responsable, con la confianza absoluta de presidente, el vicepresidente y el consejo. Y debo salir en las fotos, en las buenas y las malas. Además, debía salir a defender a un grupo que conozco perfectamente y que lo merece. Así pues, a apretar los dientes, a soportar la crítica y a aprender de los errores".

Un mensaje al sevillismo

"Que ésta la apunte la afición, que se la devolveremos. Mensaje la afición: Son aficionados, afortunadamente, a un equipo que se ha hecho grande, poco a poco, sin ayudas externas y ayudándonos todos. Notrosos ya no nos conformamos con los pequeños trofeos, sino que luchamos por los grandes. El conformismo no va en nuestro ADN. Nos repondremos y volveremos a vivir noches grandes. Y una cosa: si el Sevilla pierde, al día siguiente hay que ser aún más sevillista. Nosotros somos el puto Sevilla Fútbol Club. No tenemos que quedar bien con nadie. Nosotros nos entendemos y nos criticamos".