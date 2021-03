Monchi, sobre la situación de Aleix, Bono, Ocampos... y su cambio en las derrotas

La dolorosa eliminación de la Copa del Rey a manos del FC Barcelona ha dejado daños colaterales en el Sevilla FC. Por un lado, en forma de lesión, confirmando Aleix Vidal la maldición nervionense con los laterales, y por otro, con el golpe moral que el varapalo supuso, con especial incidencia en jugadores como Ocampos.

A todo ello se ha referido Monchi en el programa A Balón Parado de la televisión oficial del club, mostrando su preocupación por el caso de Aleix, que en el minuto 50, en una acción en la que intentaba defender a Pedri, se echó la mano a la parte posterior del muslo derecho y tuvo que ser sustituido tras ser uno de los más destacados en las filas blanquirrojas. Mejores noticias ofreció el director deportivo sevillista con respecto a Bono, baja de última hora por una lesión en un dedo y duda para visitar al Elche este próximo sábado.

"Con Aleix y Bono estamos pendientes de las pruebas, sobre todo en el caso de Aleix. Tras el partido éramos un poco más optimistas y hoy somos un poco más pesimistas. Es difícil porque en su caso nunca ha sido mucho de lesiones musculares y no se sabe las sensaciones que uno puede tener. En el caso de Bono es una lesión pequeña pero en una zona fundamental para un portero, vamos a ver cómo se encuentra en el entreno de mañana", señaló, al tiempo que explicaba también la situación particular de Ocampos, hundido tras el partido por su fallo en el penalti que pudo dar la clasificación: "Como buen argentino, ha peleado y ha luchado para poder volver cuanto antes y nos está costando un poco más de trabajo levantarle la moral porque es un tipo canchero, pero le he dicho que va a tener su momento de revancha y nos va a dar mucho seguro, como ya nos lo ha dado, porque era y será clave en este equipo".

Por otro lado, Monchi también se refirió, entre otras cuestiones, a las críticas recibidas por la derrota, asumiendo su cuota de responsabilidad y dando la cara por ello: "Uno madura y corrige sus errores. Yo antes sufría mucho más y me escondía... Ahora sé que hay que afrontar las cosas y estar en la foto de la derrota. Igual que te dicen que 'eres muy bueno' y tal, tienes que soportar que te digan que te equivocas y poner la cara. Soy el máximo responsable, con la confianza absoluta del presidente, el vicepresidente y el consejo. Y debo salir en las fotos, en las buenas y las malas. Además, debía salir a defender a un grupo que conozco perfectamente y que lo merece. Así pues, a apretar los dientes, a soportar la crítica y a aprender de los errores".