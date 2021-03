Rakitic a Messi, "Gané un trofeo que tú nunca tendrás", y

Si se quedan en el titular, les puede pasar como a muchos de esos aficionados que critican los titulares que se lanzan en las noticias o en las opiniones de Twitter y critican a su autor sin entrar a leer el artículo. Le dijo textualmente esa frase, y no lo hizo después de la batalla vivida en el Camp Nou, con quejas arbitrales incluidas y con 'batallitas' entre jugadores en las redes sociales

Se lo comentó Rakitic a Messi en su etapa en el Barcelona y lo ha contado en una entrevista concedida a LaLiga TV antes de la semifinal disputada ayer. Entre risas, el centro campista croata desveló una de sus anécdotas vividas con Leo Messi refiriéndose a los títulos que tienen ambos jugadores. "Estaba hablando con Messi y le dije 'Tú has ganado todo, has marcado muchísimos goles. Pero yo he ganado un trofeo que tú nunca tendrás, la Europa League".



Rakitic tiene muy buenos recuerdos de su paso por Barcelona, de hecho ha comentado antes de la disputa de la semifinal que lleva "a Barcelona en el corazón" y que le "apenan los incidentes violentos que están ocurriendo". También ha dejado buenos amigos en el vestuario culé, a los que ha saludado amistosamente en el triple enfrentamiento reciente entre ambos conjuntos. De hecho, marcó en el partido de ida uno de los dos goles del Sevilla en el triunfo por 2-0 en el Sánchez-Pizjuán y no celebró el tanto por respeto a su exequipo y a sus excompañeros.



En la citada entrevista, también se ha referido al lujo de compartir vestuario con futbolistas de tantísima calidad, de los que ha aprendido muchísimo: "Cuando llegué al Barcelona, el hambre que tenían esos jugadores era increíble. Tuve la suerte de pasar un año entrenando con Xavi, y otros tantos con Iniesta. Aprendí de ellos fuera y dentro del campo".

"A esa gente no se les regaló nada. Se ganaron todo su éxito. No es una coincidencia que lo hayan ganado todo. Cada jugador tenía un papel que desempeñar. Y cada uno hizo las cosas a su manera, pero siempre para ganar. En Berlín, antes de la Champions League (Rakitic marcó uno de los goles en ese encuentro), nos dijimos 'Si nos mantenemos unidos, nadie nos vencerá'".