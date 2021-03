Sevilla y Betis conocen los árbitros para los duelos frente a Elche y Alavés

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol (RFEF) dio a conocer este jueves los colegiados de la jornada 26 de LaLiga, en la que el Sevilla F.C. visitará al Elche y el Real Betis recibirá al Alavés.

En el caso de los nervionenses, estos contarán con el arbitraje del madrileño Valentín Pizarro Gómez, con Pablo González Fuertes (C. Asturiano) en el VAR; por su parte, los de Manuel Pellegrini dispondrán de Javier Alberola Rojas (C. Castellano-Manchego) como colegiado del choque y de Santiago Jaime Latre (C. Aragonés) en el VAR.

El árbitro del Comité Canario Alejandro Hernández Hernández dirigirá el próximo domingo día 7 el derbi de la jornada 26 de LaLiga entre Atlético de Madrid y Real Madrid, a las 16.15 horas en el estadio Wanda Metropolitano. El resto de partidos serán arbitrados por los siguientes colegiados:

Valencia - Villarreal

Árbitro: Xavier Estrada Fernández (C. Catalán)

VAR: Jesús Gil Manzano (C. Extremeño)



Valladolid - Getafe

Árbitro: Mario Melero López (C. Andaluz)

VAR: Ricardo De Burgos Bengoechea (C. Vasco)



Cádiz - Eibar

Árbitro: Carlos Del Cerro Grande (C. Madrileño)

VAR: José María Sánchez Martínez (C. Murciano)



Osasuna - Barcelona

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (C. Balear)

VAR: Ignacio Iglesias Villanueva (C. Gallego)



Huesca - Celta de Vigo

Árbitro: José Luis Munuera Montero (C. Andaluz)

VAR: Jorge Figueroa Vázquez (C.Andaluz)



Real Sociedad - Levante

Árbitro: César Soto Grado (C. Riojano)

VAR: David Medié Jiménez (C. Catalán)



Athletic Club - Granada

Árbitro: Juan Martínez Munuera (C. Valenciano)

VAR: Antonio Mateu Lahoz (C. Valenciano)