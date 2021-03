El calvario de Sarabia en el PSG y su habitual respuesta a las críticas

Después de anotar 43 goles y repartir 38 asistencias en sus tres temporadas en el Sevilla FC, Pablo Sarabia utilizó el trampolín de Nervión para recalar en uno de los clubes con mayor poderío económico del mundo, un PSG al que los 20 millones de su cláusula le parecieron una ganga.

En París, el madrileño firmó 14 tantos y dio 8 pases de gol en su primera campaña, lo que le valió para estrenarse con la selección española. Pero esta segunda temporada las cosas no le están yendo tan bien.

El ex sevillista participó en las 9 primeras jornadas de la Ligue 1 y fue titular en 6 de ellas, con dos dianas y cuatro asistencias en su haber, pero a comienzos de diciembre, una lesión en el muslo le hizo parar (se perdió siete encuentros) y desde entonces, su protagonismo decayó, afectado también por el coronavirus.

"Me lesioné y tuve que parar un mes y medio. Pasé un momento difícil después del Covid-19 porque no me sentía bien, no podía hacer esfuerzos repetitivos, no me sentía en buena forma. Ahora estoy listo, estoy mejor que antes, y seguiré trabajando con el resto del equipo para ganar tantos títulos como sea posible", ha asegurado al respecto Sarabia en los medios oficiales del PSG.

"Es muy importante para mí tener mejores estadísticas. Trato de marcar, de aportar todo lo que tengo para el equipo", afirmaba días atrás. Dicho y hecho, pues este pasado miércoles, sin Neymar y Mbappé, le dio a su equipo los tres puntos con su quinto tanto de la temporada ante el Girondins (0-1), lo que permite a los parisinos no descolgarse de la lucha por el título liguero, pues el Lille le aventaja en dos puntos.

Pero ni por esos ha logrado Sarabia sacudirse el recelo de algunos. Es el caso de Alain Giresse, ex internacional francés y actualmente entrenador en paro, que sólo ve al ex sevillista como un recambio de garantías pese a su gran rendimiento. "Tiene capacidad técnica, como demostró con su gol. Pero, en términos de juego, no produce lo que exige el nivel europeo. Después de su partido en Burdeos, no se puede decir que Pochettino dude de sus decisiones, sus actuaciones no llevan al entrenador al límite. Sigue siendo capaz de llegar a portería, de dar buenos balones, pero solo es un buen suplente", destacó. Sarabia, a buen seguro, seguirá respondiendo como mejor sabe, marcando goles y siendo determinante.