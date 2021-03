Javi Varas: "Entiendo lo que hizo Diego Carlos; a mí también me pasó"

Javi Varas interrumpe sus horas de estudio para atender a ESTADIO Deportivo. Por la mañana le toca inglés, como parte de un intenso proceso de formación que destina principalmente a su deseo de orientar su carrera al entrenamiento de porteros y, como él reconoce, le hace pasar mucho tiempo delante del ordenador. Hace una pausa y con su habitual tono tranquilo y amable traslada sus inquietudes a ED, cómo es su día a día en estos tiempos extraños y cómo se plantea su futuro.

Siempre sincero, no oculta que su ilusión es trabajar en el Sevilla F.C., el club de sus amores en el que se ganó a pulso dejar su huella y poco después de la retirada contribuyó en la Escuela, pero consciente de que todo requiere sus pasos y estar lo más preparado posible. "Mi ilusión es ayudar a los porteros y estar en el Sevilla. No tengo la aspiración ahora mismo de salir con un cuerpo técnico fuera. La formación me la he tomado muy muy en serio, tengo muchas inquietudes, quizás demasiadas; amigos míos que les consulto me dicen que me estoy metiendo en muchos sitios que igual no son necesarios para entrenador de porteros, pero mientras más se sepa mejor".

Así, cuestionado si se ve como entrenador de porteros del primer equipo sevillista, Varas se muestra prudente, firme adalid de la cultura del merecimiento. "Queda mucho para eso, mucho camino por recorrer. Tendré que empezar a ganarme la oportunidad. Nadie llega y se pone ahí por lo que eres. Tendrán que verme cómo trabajo, si soy adecuado para ese puesto. Tengo que aprender mucho".

Además, el de Pino Montano tardó muy poco en mencionar el golpe de la eliminación copera del Sevilla, destacando su crueldad por la forma de producirse, siendo curioso cómo empatiza con Diego Carlos, muy criticado por su despeje en la acción del tanto de Piqué, y también con Vaclik. "Siempre duele no meterse, pero cuando lo tienes en la mano y no sabes cómo se te ha podido ir en el último momento se te queda cara de tonto", indica Varas, que añadió: "Yo entiendo lo que hizo Diego Carlos, porque me ha pasado también a mí, que por evitar un córner se la he dado al delantero. En ese momento piensas que si le cae al defensa, la saca lejos y se evita que cuelguen un balón más. Es una accion muy difícil de medir, ahí te puede siempre el evitar...".

Al margen de este duro revés, Varas destaca el excelente rendimiento del equipo de Lopetegui en este curso y aporta su punto de vista sobre el debate que se abrió tras ganar a Osasuna sobre la aspiración nervionense al título liguero. "La Liga es algo con lo que todos soñamos y nos ilusiona que algún día se pueda conseguir, y lo cierto es que la distancia se ha recortado considerablemente con los tres equipos de arriba. Si quedaran pocas jornadas yo estaría hablando abiertamente de la posibilidad de ganarla, pero con tanta recorrido por delante... No es el objetivo del Sevilla, el objetivo es meterse en Champions y acercarse a estos rivales, disputarle esos puestos de privilegio. La diferencia se ha recortado y eso habla mucho del crecimiento del equipo en la Liga y como club".

En el vídeo de arriba puede disfrutar al completo de la primera parte de la entrevista a Javi Varas.