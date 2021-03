Lopetegui y las críticas: "Es la grandeza y exigencia del Sevilla"

Ha habido críticas al planteamiento de Julen Lopetegui en el partido de vuelta en el Camp Nou en el que el Sevilla se quedó sin una final de Copa que tuvo muy cerca. En la web de estadiodeportivo.com, de hecho, ha sido la opción más votada por los lectores de ED.

Julen Lopetegui asegura que no está pendiente de las mismas: "No estoy pendiente de las críticas ni de los elogios porque no nos ayudan en nada. Si hay una crítica importante después de que el Barcelona te deje fuera, habiendo tenido opciones hasta el final, habla de la exigencia y de la grandeza del Sevilla".

"El fútbol te deja una nueva oportunidad centrándonos ahora en LaLiga. En el Sevilla siempre hay un ánimo de hacer lo mejor en cada competición. Pero las cosas no se hacen las cosas por revancha, ni por venganza, se hacen por ilusión. Ahora toca el Elche, que tiene un nuevo entrenador que los ha ordenados, les ha dado un nuevo camino y estamos centrados en dar nuestra mejor versión. Tenemos que separar el polvo de la paja, nos centramos en lo que nos preocupa y nos ocupa, y el resto es mucho polvo", ha comentado Julen en la rueda de prensa previa al partido de mañana en Elche.

Para muchos, el Sevilla no fue a por el partido y no fue fiel a su estilo en el Camp Nou, desaprovechando dos goles de ventaja con la portería a cero: "No tengo nada que decir a las críticas y a contestar. Nos dedicamos a entrenar y no estamos pendientes de esa otra parte que vosotros lógicamente sí estáis. Tuvimos todas las opciones del mundo para clasificarnos, pero vivimos una situación compleja", ha dicho Lopetegui.

A lo que ha añadido que "ya pasó y nos centramos en lo que viene. Yo no soy nadie para contestar críticas. Tenemos que gestionar lo que viene. El año pasado nos eliminó el Mirandés y seguimos para adelante, y ahora nos ha eliminado el Barcelona y seguimos para adelante". Además de LaLiga, tiene el martes el partido de vuelta en Dortmund.

El técnico asegura que ya está centrado en LaLiga: "Yo estoy pensando en el Elche. Una vez que ganamos pensamos en el siguiente partido y cuando perdemos también. Estuvimos a unos segundos, tuvimos una oportunidad clara, no lo logramos de una forma cruel y nos centramos al cien por cien en LaLiga y lo que viene, no hay más. Es lo que nos ocupa y nos preocupa".

Julen también se ha referida a la posible vuelta de aficionados a los estadios, que darían un plus a su equipo en los momentos en los que el cansancio está pasando factura: "Significaría una situación social más normalizada, que es lo que queremos, no como entrenador, sino como persona. Esta anormalidad nos ha obligado a jugar de una forma".

"Los jugadores no son máquinas, juegan cada tres días y equipos como nosotros que estamos siendo capaces de estar en las tres competiciones siempre es beneficioso que la gente ayude y pueda darte ese plus cuando las fuerzas fallan. El fútbol se ha hecho para que lo vean los aficionados. Pero mientras tanto debemos adaptarnos a esta realidad".