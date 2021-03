Lopetegui: "Sabéis la punta del iceberg; los jugadores no son máquinas"

Pasa página Julen Lopetegui, se centra en lo que viene, pero para él "es difícil de entender" que el Sevilla F.C. tenga que afrontar en Elche otro partido exigente, un sábado, 72 horas después de una semifinal de Copa con prórroga. "Cada hora que pasa es importante" para tratar de recuperar jugadores que están muy tocados, física y mentalmente, que "competimos cada tres días desde septiembre en una situación excepcional con sólo 5 días de descanso".

No lo dice buscando excusas. Más bien exponiendo una dura realidad porque hoy tiene el vestuario lleno de futbolistas con problemas físicos, con cansancio, con molestias y algunos con lesiones que les impiden jugar. "Los jugadores no son máquinas", ha dicho en defensa de sus futbolistas, a los que espera para montar un once en el aire.

No lo condiciona, lógicamente, el partido de Champions del próximo martes ante el Dortmund y el siguiente liguero ante el Betis, porque "lo que nos condiciona es de donde venimos, no adónde vamos". Y viene de una dura batalla copera que ha dejado secuelas y que para Julen, "ya es historia, aunque sólo hayan pasado 24 horas". Así lo ha manifestado en la rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el Elche, en el que ha abordado todos estos temas.



Lo importante ahora, recuperar al equipo en todos los sentidos

Recuperar físicamente, mentalmente y en todos los sentidos al equipo para afrontar la competición más importante, que es LaLiga, ante un Elche muy mejorado con la llegada de Fran, muy diferente con balón y sin balón, y muy ajustado a las capacidades que muestra. Ha competido bien, ordenado, es un equipo fuerte, capaz de hacerte daño y con jugadores con calidad. Un equipo que transmite sensaciones positivas. Tenemos que adaptarnos a esta situación lo más rápido posible, con la máxima ilusión y tratando de dar respuesta a todo eso.



Esperando hasta última hora para saber con quiénes cuenta

Lógicamente el equipo, no sólo por los 120 minutos, sino jugando cada tres días desde septiembre. Acumulamos un cansancio importante y vamos a ver quién puede entrenar y trataremos de sacar el once más capacitado a la alta exigencia que nos va a poner el Elche mañana. Tenemos que ser capaces de gestionar esta situación. Tenemos jugadores que se nos han lesionado, otros con molestias importantes, tenemos que hacer un análisis de última hora para ver cómo enfocamos el partido de mañana.



Las lesiones de Bono y Aleix Vidal

Bono tuvo un problema importante en un dedo justo antes del partido en Barcelona y Aleix tuvo una lesión muscular que la estamos valorando ahora mismo con los médicos. Hay más molestias y tenemos que analizar para sacar el once que más nos pueda ayudar mañana.



Saber adaptarse a la situación

Hay varios jugadores, entre ellos Jules también tuvo algún problema justo antes del partido. Hizo un esfuerzo importante. La acumulación del partido, con prórroga y la exigencia... muchos no van a poder entrenar. Cada hora que pasa es importante. Vamos a adaptarnos a las circunstancias y a confiar en todos y cada uno de los futbolistas que tenemos. Hemos estado jugando tres competiciones al límite y venimos de donde venimos, de cinco días de descanso. Tenemos que adaptarnos.



Posible once y los incidentes vividos

Veremos qué alineación hacemos, siempre la que nos pueda ayudar más. Lo otro ya es historia, aunque hayan pasado poco más de 24 horas. Nos tenemos que centrar en el Elche al cien por cien. Si se lo pedimos a los jugadores, también tenemos que hacerlo nosotros. Un partido duro que en mi calendario está en rojo. Tenemos que centrarnos en nuestras capacidades y en nuestros recursos.



El derbi el próximo martes

No nos condiciona lo que viene sino de dónde venimos. Tenemos que buscar jugadores que sean capaces de rendir ante la exigencia física y técnica del Elche, que va a ser alta. Vosotros sabéis la punta del iceberg, pero nosotros manejamos otras cosas y los jugadores no son máquinas y debemos saber cómo están para tomar las mejores decisiones.



Remontar el ánimo de la plantilla

Toca LaLiga, queda el tramo más decisivo. Están todas las espadas en lo alto y tenemos que centrarnos. El año pasado era la competición liguera igual de dura o más. Vamos a seguir intentando cumplir los objetivos cuando toque, que es en el mes de mayo.



Bronca en el túnel de vestuarios y cómo pasó la noche

Insisto. Entiendo que habléis de lo que tenéis que hablar, pero sólo me interesa el partido de mañana. La resaca ya pasó. Si algo tiene esta situación excepcional es que en menos de 72 horas jugamos un partido exigente y eso es lo difícil de entender. Eso es lo que me ocupa y me preocupa. El resto ya no. Ya comparecí para dar la opinión de ese partido de Copa y ahora comparezco para dar la visión del partido de Liga. Igual a ustedes no os interesa, os interesan otras cosas, pero a nosotros ahora nos interesa el Elche.



Ocampos y su penalti fallado

Los penaltis los fallan los que los tiran. Ese tipo de situaciones en la vida de un futbolista tienen que hacerte más fuerte. Físicamente ya estaba dado de alta. No jugó de inicio. Mañana ya veremos quién juega y quién no.