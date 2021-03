Saltan las alarmas en el Dortmund por la baja de Sancho

Borussia Dortmund y Sevilla FC se enfrentarán el próximo martes, en la vuelta de los octavos de la Liga de Campeones, pero ambos equipos tendrán antes que afrontar sendos envites ligueros ante Bayern Munich y Elche CF, respectivamente.



Y en Alemania han saltado todas las alarmas cuando el Terzic ha ofrecido su lista de convocados parta su cita de este sábado y en la misma no se encuentran Jadon Sancho, Raphaël Guerreiro ni Gio Reyna. Preocupa a los seguidores del Dortmund, sobre todo, la posible baja del primero ante el Sevilla FC, pues se trata del jugador más determinante de su equipo, después de Erling Halaand.



No en vano, Sancho acumula 12 goles y 16 asistencias en la presente temporada, es el futbolista con más pases clave de la Bundesliga (58) y el segundo en oportunidades claras creadas (11). Se filtra que sufre una "infección", pero nadie aclara si llegará o no al encuentro frente al Sevilla FC. Desde luego, su posible ausencia sería un gran golpe de efecto para el conjunto adiestrado por Lopetegui.





Jadon Sancho in the Bundesliga this season



?? Key passes - 58 ??

?? Clear-cut chances created - 11 ??



?? @BVB have confirmed that Sancho, along with Raphael Guerreiro and Giovanni Reyna, will miss tomorrow's meeting with Bayern Munich pic.twitter.com/xD25WkwDuS