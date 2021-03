Carlos Fernández, su dardo al Sevilla FC por la falta de oportunidades a la cantera y una 'amenaza'

De momento, Carlos Fernández se conforma con ir entrando poco a poco en los planes de Imanol Alguacil. Una pequeña lesión ha lastrado sus primeros pasos en una Real Sociedad donde aún no ha sido titular ni ha visto portería, acumulando apenas 76 minutos repartidos en cinco encuentros. Pero el delantero de Castilleja de Guzmán está convencido de haber tomado la decisión correcta al salir del Sevilla FC, como ya hizo dos veces anteriormente para marcharse cedido, si bien esta vez lo hace con un largo contrato de siete años y medio bajo el brazo.

A sus 24 años, Carlos Fernández busca la estabilidad en la élite que no ha podido encontrar en Nervión, donde esta campaña Lopetegui apenas le dio bola (193 minutos en 7 partidos) tras su explosión goleadora del curso anterior con el Granada, por lo que no tiene pelos en la lengua al destacar la falta de oportunidades que existe hoy en día para los canteranos en un Sevilla FC donde la exigencia es máxima, algo que cree que le perjudicó en sus primeras apariciones con el primer equipo.

"Entré en la cantera del Sevilla con nueve años. Y a los 17 años debuté en el primer equipo con Emery contra la Real. Estaban Griezmann, Vela... y Ansotegi, que ahora es mi entrenador. Y ahí entré en un proceso complicado de lesiones, se me exigía mucho cuando ni había madurado ni entendía muchas facetas del juego. En el fútbol ha dejado de haber paciencia. Luego las dos cesiones fueron las que me han impulsado en mi carrera. Me permitieron crecer porque en mi club no había sitio para los canteranos", ha destacado el ex nervionense en una entrevista con Mundo Deportivo.

Echando la vista atrás, Carlos destaca una figura clave en su carrera: "Durante 16 años que me tiré en la cantera del Sevilla, mi madre me tenía que llevar a entrenar porque mi padre trabajaba. Me venía a recoger al cole y tenía que echar toda la tarde en la ciudad deportiva. Pasó frío, calor, aburrimiento€para que yo hiciera lo que más me gustaba. Y eso que el fútbol no era su prioridad, ya que me obligaban a estudiar por el camino. Esa presión que ahora veo en algunos padres para que sus hijos sean futbolistas no existía en mi caso. Mi familia es muy humilde, pero nunca pensó que yo tenía que ser el que les sacara las castañas del fuego. Eso es una locura que pasa con los niños".

Al hacer un repaso de estos últimos años, además, el ex sevillista se detuvo en su primera cesión al Deportivo de La Coruña. "Pasé de estar en el Sevilla, donde era el canterano prometedor, a un equipo donde me exigían un rendimiento inmediato. Había bajado y necesitaba volver a Primera. Fue la mejor decisión que pude tomar. Me ayudaron compañeros con mucha experiencia", explicó, utilizando parecidos términos para referirse a su paso por el Granada: "Fue mi trampolín. Otro acierto. Fue el sitio idóneo para dar el siguiente paso y seguir creciendo. Una temporada increíble, maravillosa, sobresaliente, de un recién ascendido que consiguió meterse en Europa y llegó a las semifinales de la Copa. El colectivo funcionó y todos, incluido yo, subieron su valor".

Ahora, su objetivo es seguir dando pasos al frente en la Real Sociedad, donde asegura que hace tiempo que quería estar, con una fecha marcada en rojo en su calendario: la final de la Copa del Rey del próximo 3 de abril en La Cartuja. "Cualquier jugador te diría que la máxima ambición es seguir siempre mejorando. Yo tenía claro que mi siguiente paso tenía que ser la Real porque creíamos que era el mejor sitio para mi mejora. Mi idea es seguir creciendo para ofrecer mi mejor rendimiento para la Real Sociedad. Quería ser de la Real desde hace mucho tiempo. La ambición de cualquier jugador es ganar títulos. Y la Real ha demostrado capacidad para llegar a finales y estar cerca de esos títulos. Alzar la Copa en mi ciudad sería maravilloso", destacó, al tiempo que lanzaba su particular 'amenaza' al Sevilla FC en la lucha por la cuarta plaza: "No me gusta hablar antes de que ocurran las cosas. Mientras haya puntos es juego, por supuesto que es posible un puesto Champions".