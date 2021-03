Deschamps habla de Koundé y sus opciones de ir con Francia.

Poco menos de cien días restan para la Eurocopa, suspendida el pasado año por la pandemia del coronavirus, y las distintas selecciones van perfilando sus combinados de cara a realizar el mejor papel posible. Para ello, aprovecharán el próximo parón de selecciones de este mes, en el que puede haber alguna pista de cara a la lista final, como es el caso de Francia.

"Daré una lista el 18 (de marzo). Si se acerca, seguro que no será la misma que la del mes de mayo. Porque, lamentablemente, hay contingencias que no domino". Son palabras de Didier Deschamps, seleccionador del cuadro galo en una entrevista concedida a beIN Sports.

Deschamps que tanto ésta como la lista de mayo las articulará según sus sistemas preferenciales, 1-4-4-2 o 1-4-2-3-1, añadió que: "Siempre he pensado que este es el sistema más racional, que permite sacar el máximo partido a la profundidad y la amplitud, saber defender bien y sobre todo poder atacar bien", esgrimió.

En cuanto a los nombres propios por los que fue cuestionado, hay uno del Sevilla FC: Jules Koundé. El central galo, uno de los nombres de moda en el fútbol europeo, es fijo en la selección sub 21, pero el debate está encima de la mesa del fútbol francés acerca de la conveniencia de que dé el salto a la absoluta.

Al respecto, y en relación también a la posibilidad de tirar de Theo Hernández, Deschamps no ocultó que tienen "posibilidades" de ser "incorporados", declarando, acerca del central sevillista, que: "En marzo, la selección sub 21 juega la primera parte de su fase final (este año, la Euro sub 21 se juega en dos fases distintas: marzo y junio, ésta para los clasificados en la primera). También es una cita importante".

Deschamps mantiene la cautela, aunque no cierra la puerta a una posible convocatoria tanto del sevillista como del milanista: "No voy a entrar en casos puntuales. No estoy aquí para dar sorpresas. No es mi rol. Pero si en un momento pienso que es importante para el resto de la competencia, no debemos olvidarnos del resto de jugadores".

También se refirió a la situación de Paul Pogba y Antoine Griezmann. "Son jugadores confirmados que conocen muy bien a la selección de Francia".