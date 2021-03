Lopera, Del Nido y el once ideal de Lendoiro

Sumido actualmente en una preocupante situación en Segunda B, el Deportivo de La Coruña irrumpió como un ciclón entre los grandes de nuestro fútbol en los años noventa, con Augusto César Lendoiro al mando. Eran años en los que, además del ex dirigente blanquiazul, proliferaban en LaLiga una serie de presidentes peculiares por su forma de ser. Y con todos ellos, Lendoiro ha confeccionado su particular once en una entrevista concedida a As, incluyendo Manuel Ruiz de Lopera, ex mandatario del Betis, y José María del Nido, que tras años en el consejo del Sevilla FC tomó el mando ya en el siglo XXI.

"De portero pondría a Caneda, el del Compos, que las paraba todas. Era un peleón nato. De defensa central, a Jesús Gil (Atlético), empezamos juntos y todos sabemos cómo era. A su lado pongo a Paco Roig (Valencia), que también tenía lo suyo, aunque de otra manera. En los laterales, el viejo Solans (Zaragoza)€ ¿Y en la izquierda? Mucha izquierda no había en aquellos presidentes, pero pongo a Javier Pérez (Tenerife), entrañable y me acuerdo mucho de él. En el centro del campo, metería a Joan Gaspart, que daba muchas patadas. Núñez era el presidente, pero pasaba más inadvertido. A su lado pondría a otro presidente del Barcelona, a Laporta. Valía para todo, distribuía el juego como pocos. Montaba una fiesta como disc jockey y a la vez era quien más lo celebraba. Creo que va a ganar ahora las elecciones. Es un tío muy espabilado. Vale para un roto y descosido", señala el ex dirigente gallego.

A Lopera, Lendoiro le tiene reservado un puesto en el ataque de este curioso once, y aunque 'olvida' meter a Del Nido, pronto rectifica y admite que también tendría sitio: "De interior izquierda pondría a Florentino Pérez. Fino, de calidad, con clase. Un estilista, como nos gusta en la cantera del Deportivo. Un Luisito Suárez de la vida. Recordemos que es nuestro único Balón de Oro y que es de La Coruña, aunque jugara en el Barça. A su lado, de extremo zurdo, pondría a Calderón, pero no a Vicente, a Ramón. Se entenderían bien juntos€ Ja, ja, ja. ¡Vaya ala formarían! De extremo derecha colocaría a Lopera (Betis) y de delantero centro a Ramón Mendoza (Real Madrid). Me dejo alguno fuera€ A Del Nido habría que ponerlo en algún puesto y a Fouto (Mérida). Y de árbitro pondría a Ruiz Mateos, un tío especial".