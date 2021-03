Lopetegui no pone excusas: "No hemos estado bien".

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla Fútbol Club, analizó la derrota sufrida ante el Elche en la 26ª jornada de LaLiga. "Hemos entrado mal al partido y hemos desperdiciado la primera parte. Hemos ido a remolque. En la segunda teníamos la idea de buscar soluciones, pero nos han metido dos goles evitables", ha explicado el vasco.

"Hoy no hemos estado bien, podemos buscar mil excusas pero no lo vamos a hacer, vamos a buscar soluciones, podíamos haber hecho un partido mejor, el primer responsable soy yo, tengo que ayudar a buscar soluciones y mejorar, como todos los equipos, nosotros no somos una excepción. Tenemos que hacer autocrítica para seguir creciendo y dar una mejor respuesta en el siguiente partido", ha analizado el míster nervionense.

Sobre la reacción del equipo, Lopetegui ha comentado: "En los últimos 15 minutos lo hemos hecho bien pero no ha sido suficiente justamente. Se puede ganar o perder, pero de forma diferente. Toca pensar ya en lo siguiente"

El estado de ánimo del vestuario: "Las derrotas siempre duelen, pero tanto en la derrota como en la victoria siempre tenemos que afrontar el próximo partido, vamos a ir a Dortmund a hacer un buen partido".