Ocampos pasa página y se marca un nuevo reto

"No importa cuantas veces caigas, sino cuantas veces te levantes", indica el dicho anónimo. Varios fueron los señalados en la derrota del pasado miércoles, pero uno especialmente fue el que se llevó todas las miradas, un Ocampos que le tocó errar en la jugada clave que habría decidido la eliminatoria ante el Barça.



Como con En-Nesyri en la Supercopa, el grupo y el técnico han cerrado filas en torno a él; y Julen Lopetegui quiso referirse ayer, en la previa del partido, al hecho de que fallara el penalti. Y le quito hierro al asunto, demostrando que sigue confiando ciegamente en él. Pero el argentino también ha resaltado una personalidad que en el club le hacen estar tranquilos.



El propio Ocampos, tras 24 horas de 'luto', ponía ayer un mensaje en sus redes sociales, en donde ya daba muestras de la fuerza mental que tiene.



"Después de una de las noches más tristes de lo que va de mi carrera, por la ilusión que teníamos de llegar a esa final, por la ilusión que me hacía volver a un campo de juego después de un mes de ver como mis compañeros se dejaban la piel en cada partido y las ganas que tenia de estar con ellos en cada momento en cada partido, me tocó volver y no fue de la manera que me lo imaginé y soñé en este largo mes después de tanto trabajo, pero ahora sólo me queda levantar la cabeza y mirar para delante porque el fútbol da revancha muy rápido, seguiré trabajando junto a mis compañeros para revertir esta situación y les puedo asegurar que no hay nada más decepcionado y amargado que yo por no poder jugar otra final con el @sevillafc, seguiré trabajando como hasta el día de hoy y creciendo con esta camiseta, gracias a todos", escribía.



Hoy ha repetido, en las horas previas al partido, y se ha marcado un nuevo reto, una Liga en la que pese a caer hace siete días ante el Barça están virtualmente a dos puntos de blaugranas y madridistas, es decir de la segunda posición. Y no piensan renunciar a ese nuevo sueño. Mientras haya posibilidades de luchar, lo harán.