Sergi Gómez, autocrítico: "Hay que hacer muchas más cosas bien"

Sergi Gómez, central del Sevilla Fútbol Club, ha comparecido ante las cámaras de Movistar tras la derrota ante el Elche. "Sabíamos que sería un partido jodido, también por lo que ellos se jugaban, pero no hemos mostrado nuestra mejor versión. Lo del miércoles no puede ser una excusa no hemos hecho el mejor partido pero toca seguir", ha dicho el central catalán.

"Hemos hecho las cosas muy bien durante el año pero para nada sirve relajarse, hoy se ha visto, hay que hacer muchas más cosas bien y desde ya a preparar el siguiente partido", ha finalizado el zaguero.