La afición señala al 'culpable' del bajón ante el Elche

Escudero, De Jong, Ocampos, Gudelj, Acuña... pocos fueron los que merecieron, al menos, el aprobado en Elche. El Sevilla FC jugó un partido horrible, en el que no mostró nunca su teórica superioridad pese a enfrentarse a un conjunto que ocupa posiciones de descenso y en el que sólo lanzó dos disparos a los palos.

Pudo ser, como reconocen sus mismos rivales, que se viera afectado por la Copa no sólo en lo físico, sino también en lo anímico. La cuestión es que hasta el propio Julen Lopetegui reconocía al final del choque que no habían hecho suficiente para aspirar a algo más. Sus cambios no funcionaron. Los que teóricamente estaban más descansados no demostraron esa frescura. Y el resultado fue el lógico.

Faltaba por saber qué opinaban los sevillistas. Y ellos no sólo vieron a un equipo tocado tras perder ante el Barça sino un conjunto al que tanto cambio, al que no está acostumbrado, acabó afectándole. Así lo reconocen en la #EncuestaHelvetia, donde señalan este motivo como el principal causante de la sonrojante derrota.

Y reconocen que el Elche, que contó con más ocasiones y tiros a puerta, fue mejor. Los levantinos jugaron como saben y sacaron provecho de su limitado arsenal para crear más peligro que su rival. Un Sevilla al que se enfrentan en diez días y que tendrá que cambiar mucho su forma de jugar si quiere variar lo visto este sábado en el Martínez Valero.