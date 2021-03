Chicharito no infunde confianza en otra leyenda: "Sabía que no iba triunfar"

Chicharito no infunde confianza: "Sabía que no iba triunfar"

El fugaz paso de Javier 'Chicharito' Hernández por el Sevilla FC resultó del todo decepcionante. Apenas 15 partidos y 3 goles en media temporada convencieron a Monchi de que lo mejor era anticipar su salida y recuperar la inversión realizada con su traspaso a Los Ángeles Galaxy. Pero en la Major League Soccer, la situación del mexicano no mejoró, firmando 2 tantos en 12 partidos en lo que restaba de campaña.

Duramente criticado, el internacional azteca se prepara ahora para un nuevo curso, que arranca en abril en Estados Unidos. Pero otra leyenda del fútbol mexicano, Cuauhtémoc Blanco, no tiene muchas esperanzas de que el ex sevillista, a sus 32 años, pueda levantar el vuelo en su actual equipo, con el que tiene un jugoso contrato de unos 7 millones de euros por año.

"Es un gran ser humano, me llevo muy bien, pero en una entrevista lo dije: 'ahora que se vaya a Galaxy, él no va a triunfar', porque no tiene los mismos jugadores que tenía en el Real Madrid, Manchester United, Bayer Leverkusen y West Ham", señaló el ex delantero en TUDN, obviando así el paso de su compatriota por un Sevilla FC donde tampoco triunfó, aunque no aclaró si es que en Nervión tampoco estaba bien rodeado...

"No tiene los jugadores y depende mucho porque es un centro delantero, él no te va a encarar y la va a meter, es un centro delantero nato y no tiene quién lo surta de balones y por eso le está yendo como le está yendo", añadió Blanco sobre el estilo de juego del ex delantero nervionense y su necesidad de estar bien acompañado para ofrecer su mejor nivel.