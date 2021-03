Los cinco 'pecados' de la crisis del Sevilla

Hace sólo 21 días, el Sevilla FC parecía imparable en todas las competiciones. Tenía una media de puntos superior al Barça en Liga, le había ganado 2-0 en la ida de la Copa del Rey, aparecía como favorito ante un decaído Borussia Dortmund, goleaba en casa de tres en tres, era el equipo menos goleado de Primera, rozaba un tanto por ciento inigualable de victorias desde la reanudación en junio -cercano al 70%- y su técnico se asentaba como el que mejor porcentaje de triunfos había logrado en el club en un siglo XXI en el que el Sevilla ha vivido los mejores momentos de su historia.

Por si fuera poco, había fichado recientemente al Papu Gómez y había elevado el potencial ofensivo de un equipo que ya tenía un arsenal importante del centro del campo hacía adelante.

Pero Haaland lo bajó de la nube en Champions y el Barça en el resto de competiciones. El Sevilla ha perdido cuatro de los últimos cinco partidos, está K.O. en la Copa, muy tocado en el campeonato liguero, en el que se ha alejado de las tres primeras posiciones, y en Champions se la juega el miércoles con todo en contra. ¿Qué ha cambiado en este tiempo?

1. La suplencia de En-Nesyri

El marroquí llevaba 8 goles en LaLiga en los siete primeros partidos del año, pero no ha vuelto a marcar desde que lo hiciera al Getafe el 6 de febrero. El problema es que desde ese partido no juega como titular en la competicion liguera y sólo lo ha hecho en Champions y Copa. Ayer sólo disputó el último cuarto de hora y entró justo cuando su equipo recibía el 2-0.



2. La lesion de Ocampos

Llegó justo antes de ese tramo y aunque el Sevilla no la acusó en un principio y mantuvo su inercia, la ausencia de un jugador tan importante acabó acusándola. El argentino regresó para jugar la vuelta del Copa -y fallar el famoso penalti-, pero tras un mes parado no está aún al nivel que acostumbra y eso el Sevilla lo nota.



3. Diez goles encajados en cinco partidos

Bono llegó a ser momentáneamente el portero menos goleado del campeonato y aunque aún opta al Zamora, pues los dos goles de Elche los recibió Vaclik, tanto uno como otro han visto cómo el equipo más seguro de LaLiga ha recibido diez goles en tan sólo cinco partidos y sólo ha dejado una vez la portería a cero, ante Osasuna.



4. El Sevilla ha perdido su identidad

Achacar el bajón a un cambio táctico sería incongruente. Lopetegui ha probado en este tiempo de todo, desde jugar con dos delanteros hasta hacerlo con defensa de tres. Y también ha cambiado los nombres en cada posición en función de cada partido y de cada situación. Y no ha habido reacción. Al contrario, el equipo ha perdido su idéntidad, al menos la que tenía durante esa larga racha de 16 victorias en 19 partidos que precedió al duelo ante el Dortmund.



5. Las rotaciones no funcionan

Eso se nota especialmente en un centro del campo que era el motor de este equipo. Y en el que Fernando era un fijo y Jordán, Oliver Torres y Rakitic intercambiaban las otras dos posiciones. En este tiempo Lopetegui ha probado de todo, a veces condicionado por ausencias, variando a un 4-2-3-1 en el duelo liguero frente al Barça, o dando entrada al Papu Gómez en ese 'tridente' en Elche. Y el motor se ha gripado. Aparte está la titularidad de De Jong en ataque en detrimento de En-Nesyri, la presencia de éste junto al holandés y escorado a la izquierda en Barcelona, los cambios en defensa provocados por lesiones y sanciones, en la portería...



E, independientemente de todo, como dijo Lopetegui, también hay que añadir que los jugadores no son máquinas y no pueden mantener el nivel a lo largo de toda una temporada. Sobre todo si disputas dos partidos por semana, no tienes descanso en Navidad, apenas has hecho pretemporada... Los rivales también juegan y cada vez buscan soluciones nuevas para hacer frente a la máquina sevillista. Y parecen haber dado con la tecla.

De que el motor vuelva a arrancar a partir del martes dependerá que todo lo bueno realizado a lo largo de la temporada no se vaya por la borda.