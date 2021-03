Diego Carlos y sus recuerdos del día que un árbitro le agredió... y le expulsó

¡Lo nunca visto! ¡El árbitro da una patada a un jugador del @FCNantes y a continuación lo expulsa! #beINLigue1 pic.twitter.com/LWN9Et2RTo — GOL ? (@Gol) January 14, 2018

Diego Carlos fue suplente ante el Elche por vez primera esta temporada en LaLiga, donde sólo se había perdido dos encuentros por su positivo por coronavirus el pasado mes de enero. El dato habla a las claras de la importancia del central brasileño en el sistema defensivo del Sevilla FC, convirtiéndose desde su llegada en un pilar de la reconstrucción ideada por Monchi y moldeada por Lopetegui, ahora en sus horas más bajas.



Pero antes de recalar en Nervión, Diego Carlos era casi un desconocido por el gran público, con una discreta carrera que le llevó muy joven a Portugal, destacando en el Estoril antes de dar el salto al Nantes. Y fue precisamente en el club francés donde vivió el episodio más extraño de su carrera, el que le llevó a ser noticia en todo el mundo antes de su gran rendimiento en el Sevilla FC.



Fue en el año 2018, cuando en un partido ante el PSG, Diego Carlos tropezó con el árbitro, dejándolo caer, y la respuesta del colegiado, Tony Chapron, fue lanzarle una patada desde el suelo, mostrando además la segunda amarilla, con su consiguiente expulsión, al incrédulo jugador brasileño. Ahora, años después, el zaguero sevillista ha recordado la jugada en cuestión en una intervención en la ESPN, sin ser capaz aún de comprender los motivos de aquella surrealista situación.

"No imaginé el impacto que tendría. No pensé que alguna vez me sucedería algo así, recibir una patada de un árbitro. No quería hablar demasiado sobre eso en ese momento. Sólo le pregunté:'¿Por qué me diste?'. Y me enseñó una segunda amarilla y la expulsión", recordó, desvelando que en su propio club pensaron que había sido él quien provocó la reacción del colegiado: "El presidente del Nantes llegó furioso al vestuario y me preguntó qué había hecho, si había insultado al árbitro. Le dije que no. Él no me creyó y le dije que mirara las imágenes. Yo sólo trataba de comprenderlo".



"La polémica continuó. Él iba a ser el árbitro del año y tras eso fue suspendido. La segunda amarilla fue cancelada y jugué el siguiente partido", zanjó Diego Carlos sobre una anécdota que recordará para siempre.