Edgar Badía, el Sevilla y la camiseta con Messi

Aunque el Sevilla FC tampoco le apretó mucho, Edgar Badía volvió a demostrar el gran momento de forma en que se encuentra. El portero del Elche está cuajando una gran temporada, se ha convertido en uno de los puntales de su equipo y transmite una seguridad atrás que ayuda a sus compañeros. El meta catalán reconocía tras el partido que la Copa podría haber afectado a los nervionenses, señalaba como clave el duelo que les enfrentará al conjunto de Lopetegui en sólo diez días y contaba una anécdota curiosa.

"El Sevilla venía de jugar una prórroga entre semana y quedaron eliminados. Eso también influye en el rendimiento. Hizo su partido y tuvo sus opciones al final. Pero a nivel defensivo estuvimos muy bien. Y aprovechamos las que tuvimos. Todo el mérito para nuestro equipo", señalaba en Carrusel Deportivo el meta ilicitano después de que le preguntaran si esperaba más de un equipo de Champions. Y ahí reconocía que ganar era clave para poder seguir en la pelea: "Contra el Sevilla era un día para dar un paso adelante que necesitamos. En nuestra situación, cada victoria es súper importante. Se reflejó lo que es el equipo. Compite sea cual sea el rival".

Curiosamente se va a enfrentar en apenas dos jornadas al mismo equipo. Aunque esta vez en el Sánchez-Pizjuán y en un partido correspondiente a la jornada 2, con el que el equipo de Lopetegui se pondrá al día. "Son dos salidas complicadas. Nos centramos en el Real Madrid -su próximo rival-. Después, en el aplazado en Sevilla. Demostramos que podemos competir contra cualquiera", afirmaba.

Lo curioso fue cuando le preguntaron por un caso que se ha comentado mucho en las últimas semanas y es que en su penúltimo partido intercambió su camiseta con Messi... después de que el astro argentino se la pidiera. "La tengo con todas las demás. Tengo una colección muy bonita. Se la pido a excompañeros y a Messi. Es el mejor del mundo y posiblemente el mejor de la historia. Me hace mucha ilusión tener su camiseta. Igual que la de Sergi Gómez, que fuimos compañeros en la selección -en categorías inferiores- y me la dio hoy. Me sorprendió que Messi me la pidiera. Se la di rápido. Seguramente tendrá camisetas más importantes que la mía. Fue un cambio normal", admitió.